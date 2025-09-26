Instagram hlásí neuvěřitelný počet uživatelů! Patříte mezi ně i vy?

Populární sociální síť Instagram má další důvod k oslavám. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg na síti Threads oznámil, že aplikace pokořila nový rekord a může se pochlubit číslem, které přitahuje pozornost.
Naposledy se Meta podělila o oficiální statistiky v roce 2022, kdy uvedla, že Instagram překročil hranici dvou miliard aktivních uživatelů měsíčně . Od té doby čísla rostla rychlejším tempem, než si mnozí analytici dokázali představit. Připomeňme, že Meta – tehdy ještě pod názvem Facebook – koupila Instagram v roce 2012 za jednu miliardu dolarů. Šlo o krok, který se tehdy zdál přinejmenším riskantní: aplikace byla zaměřená hlavně na sdílení fotografií a příjmy z reklamy byly zanedbatelné.
Proměna jako cesta k růstu
Vývoj ale ukázal, že akvizice byla jedním z nejlepších rozhodnutí v historii technologického sektoru. Instagram se postupně stal jednou z nejvlivnějších sociálních sítí na světě a dnes je klíčovým pilířem podnikání společnosti Meta. Některé odhady dokonce naznačují, že více než polovina příjmů z reklamy v USA letos připadne právě na Instagram. Velkou roli v růstu hraje funkce Reels, spuštěná v roce 2020. Krátká videa se stala hlavním tahákem platformy a umožnila Instagramu konkurovat TikToku i YouTube Shorts. Podle interních dat uživatelé tráví u Reels téměř polovinu svého času na Instagramu, což je jasný signál, jak se změnily priority.
Fotogalerie
Rozšíření působnosti
Meta zároveň splnila dlouholeté přání uživatelské komunity – Instagram konečně dostal vlastní aplikaci pro iPad. Ta se od mobilní verze liší tím, že se nespouští přímo do hlavního feedu, ale rovnou do Reels. Uživateli je tak hned od začátku naznačeno, že videa stojí v centru pozornosti. Přístup ke klasickému feedu, Příběhům i zprávám samozřejmě zůstává, ovšem celkový design i logika aplikace směřují k videoobsahu.
Budoucnost v jasných barvách?
Instagram se stal pro společnost Meta vlajkovou lodí, zatímco původní Facebook už není tak atraktivní jako před deseti lety. Pokud uživatelé hledají krátké texty, obracejí se na X (dříve Twitter), pokud chtějí fotky a videa, jejich první volbou je právě Instagram. A pokud je baví bizarní videa, zamíří na TikTok. Zdá se, že Instagram má v současnosti dobře našlápnuto a jeho dominance bude pokračovat. Není proto vyloučeno, že se už brzy dočkáme další zprávy o překonání hranice čtyř miliard měsíčně aktivních uživatelů.