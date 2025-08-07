Instagram přidává hned 3 nové funkce, které si zaručeně zamilujete!

Instagram oznámil několik novinek, které mají podle slov vývojářů „pomoci lidem lépe se propojit“ se svými přáteli. Mezi hlavní funkce patří záložka Reposty, sdílení polohy na mapě a nový Friends tab v Reels.
Reposty dostávají vlastní místo na profilu
Uživatelé Instagramu nyní mohou repostovat veřejné příspěvky a Reels – a to nejen do Stories nebo na svou zeď, ale i do samostatné sekce. Nově se totiž všechny sdílené příspěvky zobrazí v nové záložce Reposts přímo na profilu.
Instagram uvádí, že tato funkce má zjednodušit sdílení obsahu mezi přáteli. Reposty jsou zároveň připsány původnímu autorovi, což zvyšuje dosah a viditelnost originálních tvůrců.
Mapa přátel: Inspirace ze Snapchatu?
Další novinkou je tzv. Instagram Map – interaktivní mapa, kde si uživatelé mohou dobrovolně sdílet svou aktuální polohu s přáteli. Podobně jako na Snapchatu si lze zobrazit, kde se přátelé právě nachází, případně sledovat obsah, který tvůrci zveřejnili z „zajímavých nebo zábavných míst“.
Na mapě se budou zobrazovat příspěvky označené lokalitou, což otevírá nové možnosti pro objevování místního obsahu. Sdílení polohy je samozřejmě volitelné a lze přesně nastavit, komu se zobrazí – včetně výjimek pro konkrétní osoby nebo místa.
Reels přehled přátel
Instagram přidává také Friends záložku do Reels, tedy sekci, kde uvidíte veřejné příspěvky, se kterými vaši přátelé interagovali. Nová karta je přístupná v horní části rozhraní Reels a umožňuje snadno zjistit, co sledují vaši známí.
Instagram se těmito změnami dále přibližuje komunitnímu stylu platforem jako Snapchat nebo TikTok. Nové funkce jsou zaváděny postupně a dostupnost se může lišit podle regionu.