Peklo zamrzlo! Instagram dorazil po 15 letech na iPad

Aplikace Instagramu před pár hodinami konečně dorazil i na iPad. Po 15 letech čekání spouští společnost aplikaci, která byla od počátku navržena pro větší displeje tabletů. Hlavní roli v nové aplikaci hrají Reels. Tedy krátká videa, která se otevřou hned po spuštění. V horní části rozhraní jsou k dispozici Stories a nechybí ani plnohodnotná podpora pro přímé zprávy. Aplikace nabízí speciální záložku Following, která umožňuje filtrovat obsah podle preferencí uživatele. Volba „All“ zobrazí doporučené příspěvky a Reels od všech sledovaných účtů, „Friends“ ukáže obsah od uživatelů, kteří vás sledují zpět, a možnost „Latest“ přináší chronologický přehled příspěvků a videí.
Fotogalerie
Díky větší ploše displeje na iPadu se Instagram lépe ovládá a vyžaduje méně klepnutí k dosažení požadovaných funkcí. Například při prohlížení zpráv a notifikací se zobrazují oba panely současně. U Reels lze navíc rozbalit komentáře, aniž by se samotné video zmenšilo. Nová aplikace je k dispozici pro všechny iPady s iPadOS 15.1 a novějším. Vítáte, že Instagram konečně dorazil na iPady?