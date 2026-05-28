Meta chce, abyste si platili Instagram, Facebook i WhatsApp

Meta podle všeho výrazně přitvrzuje ve snaze dostat z uživatelů svých aplikací další peníze. Společnost totiž začíná celosvětově zavádět nové placené tarify Instagram Plus, Facebook Plus a WhatsApp Plus, které mají nabídnout prémiové funkce nad rámec běžného používání. Jinými slovy, sociální sítě, které jsme dlouhé roky brali jako „zdarma“, se zase o něco víc posouvají směrem k předplatnému.
Instagram Plus má stát 3,99 dolaru měsíčně, stejně jako Facebook Plus. WhatsApp Plus pak vyjde na 2,99 dolaru měsíčně. Za tyto peníze uživatelé získají například rozšířené možnosti úprav profilu, speciální reakce, detailnější statistiky příběhů nebo další kosmetické funkce. U Instagramu půjde třeba zjistit, kolik lidí si váš příběh pustilo opakovaně, vytvářet neomezené seznamy publika pro Stories, používat vlastní ikony aplikace, speciální fonty v biu nebo prodloužit životnost příběhu nad klasických 24 hodin.
Zajímavě zní i možnost zveřejnit příspěvek přímo na profil bez toho, aby se zobrazil ve feedu sledujících. Předplatitelé navíc budou moci „nenápadně“ prohlížet příběhy ostatních, aniž by se objevili v seznamu diváků. Facebook Plus nabídne většinu stejných funkcí, zatímco WhatsApp Plus přidá motivy aplikace, vlastní vyzvánění, více připnutých chatů, úpravy seznamů nebo prémiové samolepky.
Meta ale nekončí jen u běžných uživatelů. Pod značkou Meta One připravuje také dražší tarify pro tvůrce, firmy a uživatele umělé inteligence. Plány Meta One Plus za 7,99 dolaru a Meta One Premium za 19,99 dolaru mají nabídnout vyšší limity pro Meta AI, pokročilejší generování obrázků či videí. Pro tvůrce a firmy pak vzniknou tarify s ověřeným odznakem, ochranou proti vydávání se za jinou osobu, lepší analytikou nebo vyšší viditelností ve vyhledávání.
Otázkou samozřejmě je, kolik lidí si za podobné funkce opravdu zaplatí. Vlastní ikona aplikace, prémiové reakce nebo anonymnější sledování Stories mohou znít lákavě, ale zároveň nejde o nic, bez čeho by většina uživatelů nemohla žít. Meta ale zjevně věří, že se najde dost lidí, kteří si za pohodlí, větší kontrolu a trochu digitálního pozlátka rádi připlatí. Já mezi ně ale patřit určitě nebudu, a co vy?