5 skvělých novinek v iOS 18, které vám usnadní život

S ohledem na citlivé informace, které dnes v telefonech máme, se jejich předávání do cizích rukou může zdát stresující. iOS 18 konečně nabízí možnost aplikace na ploše zamknout nebo skrýt. Zamčené aplikace zmizí z hledání a nebudou zobrazovat ani oznámení. Stačí jen dlouze stisknout ikonku dané aplikace na ploše a v menu, které se vám zobrazí, zvolit Require Face ID (vyžadovat Face ID).

SMSkování s Androidem bude konečně lepší

Poté, co byl Apple loni Evropskou unií donucen podporovat zprávy RCS, které využívá většina Android telefonů, se tato funkce konečně dostává i do iPhonů s iOS 18. Znamená to, že zprávy odeslané uživatelům Androidu budou mít podobné výhody jako iMessage, včetně lepší kvality obrázků a potvrzení o přečtení. Apple si sice i nadále hýčká své modré bubliny iMessage, ale alespoň zmizí problém s odesíláním obyčejných SMS zpráv s nízkou kvalitou obrázků.