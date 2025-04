Neotálejte s instalací iOS 18.4 a dalších OS! iPhone, Mac a další Apple produkty jsou díky nim bezpečnější

Včera večer vypustil Apple poměrně nečekaně nové veřejné verze svých operačních systémů v čele s iOS 18.4. Ty na iPhony přinesly jednak řadu novinek, ale taktéž spoustu oprav bezpečnostních chyb, které nejen je, ale i ostatní Apple produkty v předešlých verzích OS sužovaly.

Seznam chyb, které Apple v nových verzích OS opravil, je i tentokrát poměrně široký a co víc, poměrně detailní. Nemusíte se sice bát toho, že by tyto informace posloužily vyloženě jako návody pro hackery, na druhou stranu by však bylo liché je brát na lehkou váhu, jelikož ponechání jakékoliv systémové chyby je ve výsledku rizikem. Instalace všech včera vydaných OS je proto určitě vhodná.