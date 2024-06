iOS 18 přináší příjemnou novinku pro fanoušky chytré domácnosti

Nedávno představený operační systém iOS 18 přináší kromě jiného také sympatickou změnu, co se týče nativní aplikace Domácnost – respektive ovládání prvků chytré domácnost. Majitel Apple TV a HomePodů měli již delší dobu možnost tato zařízení nastavit jako řídící jednotky pro chytrou domácnost s podporou HomeKit a protokolu Matter. Uživatelé sice mohli nastavit více zařízení jako ovládacíé centra pro svou chytrou domácnost, ale neměli možnost vybrat si primární. To se ale s iOS 18 a tvOS 18 konečně mění.

Nové možnosti pro centra chytré domácnosti v iOS 18

Jak zaznělo na diskuzní platformě Reddit v subredditu s názvem HomeKit, nativní aplikace Domácnost v operačním systému iOS 18 nyní nabízí možnost nastavit „Preferované centrum chytré domácnosti“. V nabídce si uživatelé mohou vybrat mezi Apple TV a HomePody, které jsou připojené k HomeKit. Systém pak bude pro vzdálené ovládání chytrých zařízení používat právě toto vybrané zařízení. Na záložní centrum dojde pouze v případě, že by hlavní centrum bylo nedostupné.

Tato funkce je obzvlášť užitečná, protože doma můžete mít více Apple TV nebo HomePodů. Systém by se tak mohl spoléhat na starší model s pomalejším Wi-Fi připojením pro odesílání příkazů HomeKit. Nyní si uživatelé mohou zvolit konkrétní Apple TV připojené k síťovému kabelu pro lepší stabilitu. Samozřejmě je třeba myslet na několik věcí – aby tato funkce fungovala, musí mít všechna zařízení uživatele nainstalovanou beta verzi jejich operačního systému. Někteří uživatelé sice zatím novou nabídku v aplikaci Domácnost nevidí, ale to by mělo být opraveno v budoucích aktualizacích. Beta verze iOS 18 a tvOS 18 jsou momentálně dostupné pouze pro vývojáře. Veřejná beta verze bude vydána příští měsíc a oficiální spuštění je naplánováno na letošní podzim.