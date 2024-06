Tato novinka z iOS 18 přiblíží ještě více iPhony prvotřídním kapesním konzolím!

Mobilní gaming se těší vzhledem k přílivu čím dál tím kvalitnějších her mezi hráči větší a větší popularitě. Lví podíl má na tomto faktu i Apple, který v loňském roce představil světu iPhony 15 Pro s čipy A17 Pro, které jsou schopné rozjet porty AAA her z konzolí a počítačů v čele s Resident Evil, Assassin’s Creed či Sniper Elite. A jak se v pondělí ukázalo, kalifornský gigant chce konzolím – zejména pak těm kapesním – konkurovat do budoucna ještě více.

V iOS 18 totiž na iPhony dorazí žhavá novinka ve formě herního režimu. Ta je přitom jablíčkářům do jisté míry známá už od loňského roku, kdy totéž Apple uvolnil v macOS Sonoma ve snaze maximalizovat herní zážitek při hraní na Macích. A jelikož se tato novinka evidentně osvědčila, letos ji zařadil do seznamu novinek pro iOS 18 a iPadOS 18. Funkčnost herního režimu by pak měla být stejná jako v případě macOS. Jeho hlavní funkcí je tedy optimalizace herního zážitku tím, že hru při spuštění prioritizuje nad veškerými ostatními činnostmi telefonu u procesoru, čímž jí zajistí maximální výkon. Ostatním úlohám na pozadí naopak výkon sníží, aby spotřebovaly co nejméně energie a zároveň celkově telefon nezatěžovaly. Zároveň herní režim zlepšuje odezvu připojených AirPods a herních ovladačů snížením latence.

Velkým pozitivem herního režimu je fakt, že se zapne automaticky, jakmile uživatel na iPhonu spustí hru. Drobný háček je sice v tom, že je aktivní jen při spuštění AAA her, které jsou z hlediska využití procesoru nejnáročnější, avšak vzhledem k tomu, že ostatní hry si na plynulost chodu stěžovat nemohou, ve výsledku zde absence aktivního herního režimu logicky vadit nemusí. A kdo ví, třeba se Apple do budoucna rozhodne herní režim aktivovat i ručně, čímž by si jej tak mohl uživatel zapnout u jakékoliv hry.