To má být vtip? RCS zprávy na iPhonech mají postrádat řadu klíčových funkcí

Hrstka nadšenců z řad uživatelů nedávno objevila a aktivovala skrytou podporu RCS (Rich Communication Services) v beta verzi iOS 18, která sice ještě nebyla oficiálně vydána, ale o jejíž implementaci Apple informoval na konferenci WWDC minulý týden. Jedná se tak o první pohled na to, jak by mohla vypadat komunikace mezi iPhony a Android zařízeními.

Snímky obrazovky sdílené na sociální síti X na účtu @dhinakg odhalují, že Apple pravděpodobně do své implementace RCS zahrne funkce jako indikace doručení zprávy a možnost sdílení souborů. Zdá se také, že po oficiálním spuštění bude možné sdílet soubory ve vysokém rozlišení mezi uživateli iMessage a Androidu. To není žádné překvapení, protože jsme to od Applu očekávali. Stejně tak platí, že zprávy odeslané mimo iMessage se budou i nadále zobrazovat v zelených bublinách. V této rané verzi však zároveň také chybí některé klíčové funkce. Například v tuto chvíli nejsou k dispozici potvrzení o přečtení od uživatelů iPhone v skupinových chatech a ani možnost reagovat na zprávy od uživatelů Androidu. Není zatím jasné, zda se jedná o záměr, nebo zda bude tato funkce přidána později. Navíc chybí také koncové šifrování pro zprávy vyměňované mezi zařízeními Android a iPhone, což vyvolává obavy o bezpečnost.

Koncem roku 2023 společnost Apple potvrdila, že do svých zařízení přidá podporu RCS, a uznala, že oproti SMS a MMS dojde ke zlepšení interoperability. Společnost konkrétně zmínila rozšíření podpory na iMessage, což naznačuje potenciální konec rozdělení na „modré bubliny“ a „zelené bubliny“. Ačkoliv tato ukázka znamená pokrok, je jasné, že před úplným zavedením podpory RCS je potřeba dalšího vývoje a zdokonalení. Absence funkcí, jako je potvrzení o přečtení, reakce na zprávy a end-to-end šifrování, poukazuje na výzvy, které stále zbývá překonat pro dosažení bezproblémové výměny zpráv mezi jednotlivými platformami. Navzdory těmto omezením jsou potenciální výhody propojení RCS s iMessage nepopiratelné. Rozšířené funkce zpráv, vylepšené možnosti sdílení souborů a potenciálně sjednocený zážitek z komunikace by mohly výrazně zlepšit komunikaci mezi uživateli iPhone a Androidu. Uživatelé s napětím očekávají oficiální zavedení podpory RCS, zatímco betaverze iOS 18 pokračuje ve fázi testování.