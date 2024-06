Podpora RCS zpráv míří do iOS 18! Co to pro vás znamená?

Apple včera na úvodní Keynote k WWDC konferenci potvrdil, že chystaná aktualizace iOS 18 na podzim letošního roku konečně přinese podporu pro technologii RCS (Rich Communication Services). Co to vlastně znamená a kdy bude tato podpora zavedena?

O plánech společnosti Apple přijmout RCS víme od listopadu loňského roku, ale společnost Apple tenkrát uvedla pouze neurčitý časový plán přijetí „později v roce 2024“, takže nebylo jasné, kdy přesně bude funkce zavedena. Co je to vlastně RCS? RCS má v dohledné budoucnosti nahradit SMS/MMS jako výchozí komunikační protokol v iPhonu. Jedná se o moderní standard pro textové zprávy, který nahrazuje starší a méně flexibilní SMS/MMS. RCS nabízí řadu výhod, které doposud chyběly při komunikaci mezi iPhony a Android zařízeními. Systém RCS již přijaly společnost Google, američtí operátoři chytrých telefonů a další společnosti, takže Apple přichází na scénu s určitým zpožděním. Pro iMessage to mnoho nemění, ale mění to způsob, jakým iPhone komunikuje se zařízeními se systémem Android. RCS zlepšuje textové zprávy s uživateli systému Android a přidává podporu funkcí, které byly dříve omezeny na iMessage.

RCS v iOS 18

Jaké změny a výhody pro obě strany přinese zavedení RCS v operačním systému iOS 18? Díky podpoře RCS se uživatelé iOS i Androidu mohou těšit na následující výhody:

Podpora fotografií a videí s vyšším rozlišením.

Podpora větších velikostí souborů a sdílení souborů.

Zvukové zprávy.

Reakce emoji napříč platformami.

Indikátory psaní v reálném čase.

Potvrzení o přečtení

Možnost odesílat zprávy přes mobilní síť nebo Wi-Fi (SMS je pouze mobilní). Za odeslání zprávy RCS přes Wi-Fi se neplatí.

Vylepšené skupinové chaty.

Příchod podpory pro RCS sice zásadně nezmění fungování iMessage, ale výrazně zlepší komunikaci mezi iPhony a Androidy. Apple sice na poli RCS trochu zaspával, ale naštěstí se ho rozhodl dohnat a zpříjemnit život uživatelům obou platforem. Zatím není jasné, zda bude RCS k dispozici už v beta verzi iOS 18, nebo až v jeho finální podobě na podzim. Jisté ale je, že s iOS 18 dorazí.