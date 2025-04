Pages, Numbers a Keynote získávají nové funkce

Apple tento týden aktualizoval svou sadu kancelářských aplikací iWork, která zahrnuje Pages, Numbers a Keynote, a přinesl nové funkce vyžadující iOS 18.4, iPadOS 18.4 nebo macOS 15.4. Tyto aktualizace přidávají řadu užitečných nástrojů, které usnadní práci s dokumenty, tabulkami i prezentacemi.

Apple Intelligence a nové nástroje pro úpravu textu

Jednou z nejvýznamnějších novinek je možnost úprav textu pomocí nástroje Writing Tools přímo v aplikacích iWork. Tento nástroj využívá Apple Intelligence a umožňuje pokročilé zpracování textu. Funkce je dostupná pouze na zařízeních s dostatečným výpočetním výkonem – tedy na iPhonu 15 Pro, všech modelech iPhonu 16, Macích a iPadech s čipem M1 a novějším, nebo na iPadu mini s čipem A17 Pro.

Writing Tools přináší například inteligentní návrhy na přeformulování vět, automatické opravy gramatiky či zlepšení stylistiky textu. To umožňuje uživatelům snadněji vytvářet profesionálně vypadající dokumenty bez nutnosti používat externí aplikace nebo online služby.

Export pomocí Zkratek a lepší integrace s Freeform

Další významnou novinkou je možnost exportovat dokumenty, tabulky nebo prezentace do jiného formátu přímo pomocí aplikace Zkratky. To znamená, že uživatelé mohou automatizovat proces exportu a snadno převádět soubory do požadovaných formátů bez zbytečných manuálních kroků. Tato funkce je ideální pro uživatele, kteří pracují s různými formáty souborů a potřebují efektivně sdílet své materiály.

Kromě toho Apple vylepšil kopírování a vkládání mezi aplikacemi iWork a Freeform. Freeform je aplikace zaměřená na kreativní brainstorming a vizuální organizaci myšlenek. Díky těsnější integraci s Pages, Numbers a Keynote je nyní možné snadněji přenášet obsah mezi těmito aplikacemi, což usnadňuje tvorbu interaktivních prezentací a vizuálních poznámek.

Další vylepšení a optimalizace

Každá z aplikací iWork obdržela také další vylepšení, která nejsou přímo závislá na nejnovějších verzích operačních systémů. Přestože Apple neuvádí přesné detaily všech změn, lze očekávat optimalizace výkonu, vylepšení uživatelského rozhraní a opravy chyb.