Apple představil AirPods 5 se super vylepšeními

Po iPhone 18 Pro (Max) přišlo na řadu představení AirPods 5. Ty se designově od své předešlé generace absolutně neliší, ale to platí jen zvenčí. Zevnitř totiž byly podle Apple zásadně přepracovány, aby zněly celkově lépe a nabídly ještě podstatně lepší ANC. Konkrétně mají zvládnout redukovat vnější zvuk oproti předešlé generaci až o 50 %, čímž se tato sluchátka stávají údajně nejlepšími peckovými sluchátky na světě z hlediska potlačení okolního hluku.
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Zajímavou novinkou je i to, že AirPods 5 zvládají automaticky přepínat mezi ANC a režimem propustnosti na základě okolí, takže byste měli být schopni zakotvit ještě lépe ve vašem vlastním světě, ale zároveň vám nic neuteče z toho vnějšího, bude-li to třeba slyšet. U novinky je samozřejmostí podpora AI funkcí přes Siri, které jsou však samozřejmě i nadále svázané s iPhone. Další skvělou zprávou je to, že Apple zlepšil odolnost proti prachu, vodě a potu, byť Apple neprozradil, o jak moc velkém navýšení se bavíme.
Poměrně překvapivé je pak to, že obě modelové generace nabízí ANC, s čímž se tak úplně nepočítalo, protože loni tomu tak nebylo. Rozdíl je nicméně alespoň ve výdrži a nabíjení. Levější model totiž nabízí „jen“ 4hodinovou výdrž při zapnutém ANC a 20 hodin v kombinaci s pouzdrem. Dražší model pak nabídne 5hodinovou výdrž baterie s ANC, 20hodinovou výdrž v kombinaci s pouzdrem a co je nejzajímavějším možnost ovládání hlasitosti na nožičce sluchátka po vzoru AirPods Pro.