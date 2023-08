Jak na iPhonu používat interaktivní widgety

S příchodem operačního systému iOS 17 zavedla společnost Apple podporu interaktivních widgetů, což je výrazný upgrade oproti původní verzi widgetů, která se objevila v systému iOS 14. Pokud jste si nainstalovali betaverzi tohoto operačního systému, přinášíme vám návod, jak je používat.

V předchozích verzích systému iOS jste se klepnutím na widget dostali přímo do příslušné aplikace. Vývojáři nyní mohou do svých widgetů pomocí systému iOS 17 začlenit interaktivní funkce, které uživatelům umožní provádět funkce aplikace přímo z widgetu, aniž by museli aplikaci otevírat.

Jak na iPhonu s iOS 17 používat interaktivní widgety

Z pochopitelných důvodů jsou interaktivní widgety od samého počátku k dispozici u nativních aplikací od Applu. Například v aplikaci Připomínky si uživatelé mohou přímo ve widgetu odškrtávat splněné úkoly. Widgety Hudba a Podcasty zase pro změnu nabízejí tlačítko pro přehrávání, které uživatelům umožňuje spustit přehrávání médií.

Vzhledem k tomu, že iOS 17 je ve fázi beta verze, aplikace třetích stran budou potřebovat určitý čas na to, aby si osvojily funkce interaktivních widgetů. V době psaní tohoto článku byla tato funkce dostupná výhradně v aplikacích společnosti Apple.

Stiskněte dlouze plochu iPhonu , dokud se ikony a widgety nezačnou třepat.

, dokud se ikony a widgety nezačnou třepat. Poté klepněte na tlačítko + v levém horním rohu obrazovky, čímž získáte přístup k widgetům.

v levém horním rohu obrazovky, čímž získáte přístup k widgetům. Klepněte na vybraný widget a vyberte požadovanou velikost. Poté jej přetáhněte na domovskou obrazovku nebo klepněte na položku Přidat widget ve spodní části.

a vyberte požadovanou velikost. Poté jej přetáhněte na domovskou obrazovku nebo klepněte na položku Přidat widget ve spodní části. Vyberte si widget některé z nativních Apple aplikací, například Připomínky, Hudba nebo Podcasty.

některé z nativních Apple aplikací, například Připomínky, Hudba nebo Podcasty. Poté stačí jen v závislosti na aplikaci využít interaktivitu widgetu – odškrtávání poznámek, spuštění nebo naopak pozastavení přehrávání hudby či widgetů a další akce.

Fotogalerie iOS 17 interaktivni widgety 1 iOS 17 interaktivni widgety 2 iOS 17 interaktivni widgety 3 iOS 17 interaktivni widgety 4 iOS 17 interaktivni widgety 5 iOS 17 interaktivni widgety 6 iOS 17 interaktivni widgety 7 iOS 17 interaktivni widgety 8 iOS 17 interaktivni widgety 9 iOS 17 interaktivni widgety 10 iOS 17 interaktivni widgety 11 iOS_17_interaktivni_widgety_4 Vstoupit do galerie

Plná verze operačního systému iOS 17 pro veřejnost spatří světlo světa v září po skončení tradiční podzimní Keynote. Předpokládá se, že nedlouho po jejím vydání by uživatelům měli své interaktivní widgety začít zprostředkovávat i vývojáři aplikací třetích stran.