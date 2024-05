Tyto vynikající aplikace byste si na svém iPhonu měli určitě vyzkoušet

Note to Self – Nanonote

Hledáte originální a efektivní aplikaci pro záznam poznámek a okamžitých nápadů? Vyzkoušejte Note to Self – Nanonote. Při zapisování do Nanonote budete mít pocit, jako kdybyste chatovali sami se sebou. Aplikace nabízí možnost používání štítků, tvorby seznamů, a kromě jiného nabízí také podporu pro vkládání obsahu z jiných aplikací.

Aplikaci Note to Self stáhnete bezplatně zde.