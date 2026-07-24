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Konec závislosti na GPS? Češi vyvinuli navigaci, která funguje téměř bezchybně i bez satelitů

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Navigace pomocí GPS dnes považujeme za samozřejmost. Stačí vytáhnout telefon z kapsy, otevřít Mapy a během okamžiku víte, kde se nacházíte. Jenže co když satelitní signál zmizí nebo jej někdo úmyslně ruší? Právě na podobné situace cílí nová technologie, kterou vyvinuli odborníci z brněnského vývojového centra Honeywell Aerospace. Ti představili navigační systém, který dokáže určovat polohu s prakticky nulovou chybovostí i bez dostupného GPS signálu.

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Nový systém nese označení iTALIN 550 a vznikl ve spolupráci s italskou společností Civitanavi Systems. Oproti předchozí generaci přináší vyšší přesnost, rychlejší spuštění, kompaktnější rozměry i lepší možnosti propojení s dalšími systémy. Je určen především pro obranný průmysl, kde je spolehlivá navigace i v prostředí bez GPS naprosto zásadní.

Celé kouzlo spočívá v tom, že systém nespoléhá pouze na satelitní navigaci. Využívá vysoce přesné gyroskopy, akcelerometry a další senzory, které průběžně vypočítávají polohu, rychlost i orientaci vozidla. Pokud je GPS dostupná, dokáže ji využít. Ve chvíli, kdy dojde k jejímu výpadku nebo rušení, ale pokračuje v navigaci samostatně. Přidávat může také data z otáčení kol nebo pásů či dalších senzorů vozidla, díky čemuž zůstává odchylka i po dlouhé jízdě bez satelitního signálu minimální.

Přestože je technologie zaměřena hlavně na armádní využití, podobné systémy mohou do budoucna najít uplatnění i v civilním sektoru. Stále častěji se totiž řeší odolnost navigačních systémů vůči rušení nebo falešným GPS signálům, což je problém, který se v některých částech světa objevuje stále častěji. Právě alternativní navigace by tak mohla hrát v budoucnu mnohem větší roli než dnes.

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Je navíc příjemné vidět, že za podobně pokročilou technologií stojí právě čeští vývojáři. Brněnské centrum Honeywell Aerospace patří mezi nejvýznamnější výzkumná pracoviště společnosti v Evropě a dlouhodobě se podílí na vývoji špičkových leteckých i navigačních systémů. Nový iTALIN 550 tak jen potvrzuje, že i v Česku vznikají technologie, které mohou udávat směr celému světu.

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