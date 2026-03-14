PSP jako navigace do auta? Sony tohle opravdu prodávalo a někteří to používají i dnes

Když se dnes mluví o navigaci, většina lidí si automaticky představí smartphone. Mapy v iPhonu, Google Maps nebo Waze jsou tak samozřejmé, že už si skoro nikdo nepamatuje dobu, kdy byla navigace samostatným zařízením. Přitom před necelými dvaceti lety se technologické firmy snažily experimentovat a hledat různé způsoby, jak dostat GPS do zařízení, u kterých by to dnes nikoho ani nenapadlo. Jedním z nejzajímavějších příkladů byl doplněk pro legendární herní konzoli Sony PSP. Sony totiž v roce 2006 přišlo s poměrně odvážným nápadem. Co kdyby se přenosná herní konzole proměnila v plnohodnotnou navigaci? Výsledkem byl doplněk nazvaný PSP 290 Go Explore, který dokázal z PSP udělat kapesní GPS navigaci pro auta i pěší.
Samotný modul byl malý GPS přijímač připojovaný přes USB port na horní straně konzole. K tomu Sony nabízelo speciální software Go Explore uložený na UMD disku, tedy stejném médiu, na kterém vycházely hry. Po vložení disku se z herní konzole stal navigační systém, který dokázal pracovat zcela offline. Na svou dobu šlo o překvapivě schopné řešení. Navigace nabízela turn by turn navigaci, hlasové pokyny i mapy uložené přímo v zařízení. Nechyběl ani režim pro pěší navigaci, který byl v té době u mnoha klasických GPS navigací spíš výjimkou než standardem. PSP tak mohlo sloužit nejen jako herní zařízení, ale i jako praktický pomocník na cestách.
Velkou výhodou bylo právě to, že všechna data byla uložena lokálně. Mapy byly dostupné bez připojení k internetu, což byla v polovině nultých let obrovská výhoda. Mobilní internet byl pomalý, drahý a navigační aplikace v telefonech byly teprve v plenkách. V praxi tak PSP s modulem Go Explore dokázalo nabídnout podobnou funkčnost jako tehdejší specializované navigace od firem jako TomTom nebo Garmin. Samozřejmě nechyběly ani slabiny. Připojení k satelitům nebylo vždy nejrychlejší a samotné PSP nebylo navržené primárně jako navigační zařízení. Dalším problémem byly mapové podklady. Ty byly dostupné jen pro vybrané regiony a jejich aktualizace nebyla zdaleka tak jednoduchá ani častá, jak jsme zvyklí dnes.
A pak přišel další zásadní zlom. Smartphony začaly být stále výkonnější a postupně dostávaly vlastní GPS moduly. S příchodem iPhonu a následně Android telefonů se navigace přesunula přímo do mobilů. Aplikace jako Google Maps nebo později Waze začaly nabízet online mapy, dopravní informace v reálném čase a pravidelné aktualizace. Pro podobné experimenty, jaké předvedlo Sony s PSP, najednou přestalo být místo. Přesto je PSP 290 Go Explore dodnes fascinujícím technologickým experimentem. Ukazuje dobu, kdy výrobci hledali nové způsoby využití zařízení a nebáli se spojovat svět her s praktickými funkcemi z reálného života. Je také připomínkou toho, jak rychle se technologie vyvíjejí. To, co bylo před dvaceti lety zajímavou inovací, dnes zvládne každé běžné smartphone zařízení bez jakéhokoli příslušenství. Zajímavé přitom je, že modul funguje dodnes. Pokud máte uložené mapy a funkční PSP, můžete konzoli stále používat jako navigaci. V době moderních mobilních aplikací už to samozřejmě nedává velký smysl, ale jako technologická kuriozita jde o krásný příklad doby, kdy se výrobci nebáli experimentovat a zkoušet věci, které dnes působí skoro neuvěřitelně.