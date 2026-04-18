Poznejte impérium Garmin: Od běžeckých hodinek po vybavení pro kokpity letadel a oceánské navigace

Garmin pro mě byl dlouhou dobu relativně uzavřený svět. Vnímala jsem ho hlavně jako značku sportovních hodinek, nic víc. Až ve chvíli, kdy jsem si jedny pořídila a postupně se mi dostaly do ruky články o dalších produktech, jsem otevřela jejich web a začala se v nabídce orientovat. Překvapení přišlo rychle. Ne kvůli množství položek, ale kvůli tomu, jak promyšleně a kvalitně celé portfolio působí.
A působí také překvapivě lákavě, a to i bez přestylizovaných fotografií, agresivního marketingu nebo vemlouvavé rétoriky. Jak je možné, že po prohlédnutí velmi specifických Garmin produktů často zatoužíte zakoupit si Cessnu, katamarán, offroadový jeep nebo se začít věnovat arktickému rybolovu jenom proto, abyste se mohli vyzbrojit dokonale promyšlenými Garmin produkty?
Z běžeckých drah a posiloven do oblak, pouště i na daleký sever
Když se dnes podíváte na Garmin jako celek, je zřejmé, že hodinky tvoří jen malou část širšího ekosystému. Ano, najdete zde modely pro začínající běžce, pokročilé multisportovní hodinky i specializované nástroje pro triatlonisty. Vedle nich ale existují cyklocomputery, senzory výkonu, hrudní pásy nebo chytré váhy, které dohromady vytvářejí ucelený systém sledování fyzické aktivity.
Mnoho oblastí, vysoká kvalita
Otázka, jak může jedna firma pokrývat tak široké spektrum produktů, má poměrně konkrétní odpověď. Garmin nestaví každou kategorii izolovaně. Opírá se o několik klíčových technologií, které dále rozvíjí a přizpůsobuje různým scénářům. Jde především o práci s GPS signálem, mapovými daty, senzory a energetickou efektivitou zařízení. Stejné principy, které fungují v letectví nebo na moři, se pak promítají i do menších zařízení, jako jsou hodinky.
Důležitou roli hraje i způsob, jakým Garmin přistupuje k vývoji. Místo rychlých generačních změn a výrazných marketingových kampaní sází na postupné zlepšování a dlouhodobou stabilitu. V řadě segmentů se prosadil spíše díky důvěře odborníků než masivní reklamě. To je patrné právě v letectví nebo námořní dopravě, kde jeho technologie využívají piloti, kapitáni i specializované firmy.
Garmin universum
Garmin je dnes oficiálně rozdělen do pěti hlavních segmentů, tedy fitness, outdoor, letectví, lodní průmysl a automotive OEM. Jenže při pohledu na reálnou nabídku na webu je vidět, že tato pětice je ve skutečnosti jen jakýmsi zastřešením pro mnohem členitější a širší nabídku. Uvnitř jednotlivých segmentů se totiž skrývá množství specializovaných kategorií, které sahají od běžných běžeckých hodinek přes satelitní komunikátory až po lodní radary, palubní avioniku a audio techniku. Garmin zároveň v roce 2025 vykázal rekordní tržby ve všech pěti segmentech a podle vedení firmy připisuje svou výkonnost kombinaci diverzifikace a snahy dělat produkty, které jsou pro zákazníky skutečně důležité.
Když člověk projde outdoorovou část nabídky opravdu poctivě, narazí vedle ručních GPS a inReach komunikátorů i na kategorie, které by od Garminu čekal málokdo. Firma tu má samostatnou sekci pro offroad a motorsport, samostatnou sekci pro výcvik a sledování psů, optiku a dokonce i produkty pro jezdce a chovatele koní. To už není jen „výrobce sporttesterů“, ale firma, která se dlouhodobě snaží pokrýt pohyb, navigaci a sběr dat v terénu bez ohledu na to, jestli je uživatelem běžec, lovec, jezdec na koni nebo posádka pouštní bugginy.
Specifické oblasti, specifické produkty
U offroadu je dobře vidět, jak Garmin přemýšlí. Řada Tread není obyčejná navigace do auta, ale specializovaný systém pro jízdu mimo asfalt. Modely typu Tread SxS Edition nabízejí navigaci po trailových trasách a současně funkce pro skupinovou jízdu. V uživatelských příručkách a na produktových stránkách najdete informace o sdílení polohy, přednastavených textových zprávách a v některých regionech i o hlasové komunikaci přes Group Ride příslušenství. Některé verze navíc zvládají sledovat až 20 jezdců v jedné skupině.
Podobně zajímavý je golf. Garmin se nezastavuje jen u hodinek typu Approach, jeho nabídka obsahuje i laserové dálkoměry, ruční GPS zařízení a hlavně launch monitory a simulátorové vybavení. Přenosný Approach R10 sbírá více než desítku metrik o švihu a letu míče a umožňuje i virtuální hru. Ještě výš míří Approach R50, který Garmin popisuje jako prémiový simulátor a launch monitor s 10″ dotykovým displejem a třemi kamerami pro přesnější sledování hole i míče. To už je produktová liga, v níž se neprodává lifestyle, ale analytický nástroj pro seriózní trénink.
Za pozornost určitě stojí i oblast potápění. Garmin zde nepracuje jen s potápěčskými hodinkami Descent, ale buduje celý ekosystém. Dobře to ukazuje Descent S1 Buoy, tedy komunikační bóje, která umožňuje členům posádky na hladině sledovat skupiny potápěčů pod vodou a vyměňovat si s nimi přednastavené zprávy. Oficiální materiály uvádějí i zobrazení přibližné polohy potápěčů, synchronizaci po ponoru a následné zobrazení podvodních heat map v aplikaci Garmin Dive. V jedné z produktových verzí Garmin uvádí podporu až pro osm potápěčů v síti. To je mimochodem krásný příklad toho, jak daleko Garmin došel od běžné GPS navigace. Tady už nejde o sportovní doplněk, ale o bezpečnostní a koordinační technologii pro prostředí, kde mobilní síť ani klasická rádiová komunikace nepomohou.
Garmin nezapomíná ani na oblast výcviku a trackingu psů. V této oblasti nabízí GPS obojky i tréninková zařízení pro základní poslušnost i lovectví a myslivost. Najdete zde pestrou škálu zařízení pro sledování a výcvik s GPS sledováním a opravdu úctyhodným dosahem. I v tomto segmentu tak Garmin nabízí rozvinutou platformu pro lokalizaci a práci se psem v terénu. Z pohledu šíře portfolia je pozoruhodné, že firma dokáže rozvíjet i takto úzce specializovaný obor.
Na své si přijdou i „koňáci“, kteří si u Garminu mohou pořídit kvalitní senzory pro sledování a analýzu zdravotních a kondičních dat koně. Například Blaze Equine Wellness System představuje snímač, který převádí fyziologii zvířete do datového režimu známého z lidských sportovních hodinek. Když si člověk uvědomí, že stejná firma současně vyrábí chytré běžecké hodinky, palubní displeje do kokpitů a senzory pro koně, je zřejmé, že Garmin ve skutečnosti nestaví portfolio podle kategorií trhu, ale podle toho, kde všude lze sbírat, zpracovávat a spolehlivě zobrazovat pohybová a navigační data.
Co se lukostřelby a střeleckého tréninku týče, nabízí Garmin například digitální zaměřovače pro luky, které po změření vzdálenosti promítnou nový mířicí bod odpovídající dané vzdálenosti. Najdete zde mobilní tréninková zařízení pro sportovní střelbu, schopná analyzovat polohu výstřelu, reakční čas i vzdálenost terče, ke kterým je možné připojit například Xero C1 Pro Chronograph, jenž podle podpory zvládá měřit rychlosti projektilů od 100 do 5000 stop za sekundu. To už je nabídka, kterou by člověk čekal od úzce specializované balistické značky, ne od firmy známé hlavně hodinkami.
Leckoho by mohla překvapit i oblast audia. Po akvizici Fusion v roce 2014 a JL Audio v roce 2023 se pod jeho křídla dostala výrazně širší audio nabídka. Na vlastním webu dnes Garmin nabízí jak marine audio, tedy stereosystémy, reproduktory, subwoofery a zesilovače pro lodě, tak i car audio a home audio produkty značky JL Audio. V praxi to znamená, že pod jednou firemní střechou vedle sebe koexistují lodní stereosystémy Fusion Apollo, reproduktory Clarion Marine i domácí subwooferové zesilovače Fathom. Tohle je mimochodem velmi důležité pro pochopení celé firmy. Část široké produktové nabídky Garminu nevznikla jen organicky, ale i tím, že systematicky přijímal pod svá křídla značky, které zapadaly do jeho technologického světa.
Garmin v oblacích
Letecká divize je pak sama o sobě skoro samostatné průmyslové odvětví. Garmin nabízí řešení pro soukromé i komerční letectví, stejně jako pro vládní letectví nebo pro obranu. Produktové členění je mimořádně široké a zahrnuje navigační a komunikační jednotky, autopiloty, letové displeje, motorové indikace, integrované flight decky, datalinkové a konektivní systémy, audio panely, meteorologické systémy, traffic řešení, ADS B a transpondéry.
U obranného a vládního letectví už nejde jen o marketingové zařazení. Koncem roku 2025 Garmin oznámil, že jeho integrovaný flight deck G5000H byl vybrán brazilským letectvem pro modernizaci 24 vrtulníků UH 60L Black Hawk prostřednictvím společnosti Ace Aeronautics. Garmin současně pro obranný trh rozvíjí i konkrétní avionické prvky, například transpondérovou řadu GTX 345DR s rozšířenými IFF funkcemi. Ještě zajímavější je seznam leteckých společností a výrobců, kteří s Garminem spolupracují. Zmínit lze například Pilatus, který pro nový PC 12 PRO zvolil Garmin G3000 Prime, nebo Daher, jehož TBM 980 používá Garmin G3000 Prime a zároveň i digitální radar Garmin GWX 8000. Dlouhodobě výrazné jsou i vazby na Textron Aviation (Garmin G5000 pro Cessna Citation) a Embraer (G3000 Prodigy Touch u Phenom 300E).
Spolupráce ve vodách
Podobně silnou pozici má Garmin v námořním průmyslu. Nabízí sonarové systémy, radary, autopiloty a multifunkční displeje pro řízení lodí. V tomto segmentu často spolupracuje s výrobci plavidel prostřednictvím OEM partnerství. Jedním z klíčových partnerů je Independent Boat Builders Inc., sdružení výrobců, kteří dohromady produkují významnou část lodí na americkém trhu. Garmin zde figuruje jako dodavatel elektroniky a audio systémů. V praxi to znamená, že se Garmin produkty zařazují přímo do výrobního procesu lodí, nikoli až jako dodatečné vybavení.
Mnoho segmentů, pár základních principů
Na první pohled působí Garmin jako firma, která dělá od všeho trochu. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že všechny produkty spojuje několik základních principů. Práce s GPS a mapami, vývoj senzorů, energetická efektivita a schopnost navrhovat hardware pro náročné podmínky. Garmin navíc dlouhodobě investuje do vlastního vývoje a výroby. Podle výročních zpráv provozuje výrobní závody v několika zemích a zaměstnává desítky tisíc lidí. Tím si udržuje kontrolu nad kvalitou i nad tím, jak jednotlivé technologie propojuje.
Neviditelně, ale všude
Garmin nepůsobí jako typická technologická značka, která by dominovala reklamě nebo sociálním sítím. Velká část jeho produktů míří do profesionálních segmentů, kde rozhoduje spolehlivost, nikoli marketing. Z pohledu běžného uživatele může Garmin působit jako výrobce hodinek. Ve skutečnosti jde o technologickou infrastrukturu pro orientaci, měření a řízení pohybu. Od běžecké trasy přes horskou expedici až po kokpit letadla nebo palubu oceánské lodi.