Co umí aplikace Garmin Connect na iPhonu?

Snad každý, kdo vlastní hodinky Garmin, používá i aplikaci Connect. Někdo do ní kouká jen zběžně, pro jiného je téměř Biblí. Ať už to vy osobně máte jakkoliv, asi se lze shodnout na tom, že Garmin Connect na první pohled nepůsobí nijak okázale, ale čím déle ji používáte, tím víc začne zapadat do každodenního fungování.
Přizpůsobitelná domovská obrazovka
Garmin Connect na iPhonu funguje jako hlavní centrum pro všechna data ze zařízení Garmin. Jakmile si na něj člověk zvykne, přestane řešit, kde co hledat. Všechno podstatné je hned po otevření aplikace. Základ tvoří sekce Domů, respektive přehled Sledované. Právě tady mám osobně většinu věcí, ke kterým se vracím každý den, tedy Skóre spánku, Body Battery, počet kroků a další. Výhodou je, že si jednotlivé karty lze upravit a poskládat podle toho, co člověk sleduje nejčastěji. Nemusím tak procházet celé menu, ale mám klíčové informace hned po ruce. Je dobré počítat s tím, že ne všechna data jsou dostupná na všech zařízeních. Například u starších modelů, jako je Garmin Fenix 6, se některé metriky vůbec nezobrazují. Garmin Connect tak vždy odráží to, co konkrétní zařízení umí.
Zdravotní data
Zdravotní data zahrnují srdeční tep včetně klidové hodnoty, vývoj během dne nebo další související přehledy podle toho, co hodinky podporují. Pro mě osobně je nejdůležitější kombinace tepu, aktivity a energie. Právě z toho se dá poměrně dobře odhadnout, jak na tom člověk je. Zároveň je důležité mít na paměti, že měření není vždy dokonale přesné. Já osobně k číslům přistupuji spíše jako k orientačním údajům. Vlastní sekci má i přehled spánku za uplynulou noc. Aplikace ukazuje jednotlivé fáze, celkové skóre i stručné zhodnocení. Největší přínos vidím v tom, že se dá vrátit zpětně. Když se podívám na více dní, začnou se objevovat souvislosti, které bych jinak přehlédla.
Sport a aktivita
Sportovní část je velmi podrobná. Každá aktivita obsahuje mapu trasy, tempo, vzdálenost, převýšení i srdeční tep. Podle typu sportu přibývají další údaje, například kadence nebo výkon. Garmin používám hlavně jako nástroj pro sledování pohybu a právě tady mi aplikace vyhovuje nejvíc. Je přehledná a nekomplikuje věci, které mají být jednoduché. Vedle jednotlivých aktivit nabízí Garmin Connect i dlouhodobé přehledy. VO2 max, tréninková zátěž nebo doporučená doba regenerace se ukládají a postupně vytvářejí obrázek o kondici. Nejsou to věci, které bych řešila každý den, ale v delším horizontu mají velkou hodnotu.
Tréninky a cvičení
Velmi praktická je práce s tréninky. Aplikace nabízí hotové tréninkové plány, které se synchronizují s hodinkami. Kromě toho si lze vytvořit vlastní tréninky a uložit je do kalendáře. V aplikaci Garnin Connect najdete také nejrůznější série cviků všech možných typů, stejně jako Garmin Trails nebo benchmarková cvičení.
Připojená zařízení
Garmin Connect zároveň umožňuje propojit další zařízení. Kromě hodinek lze přidat chytré váhy Garmin Index, které zapisují hmotnost, podíl tuku nebo svalovou hmotu. Podporované jsou i hrudní pásy pro přesnější měření tepu nebo cyklistické snímače rychlosti, kadence a výkonu. Všechna data se pak sbíhají na jednom místě.
Každodenní maličkosti i zábavné výzvy
Aplikace sleduje i běžné věci během dne. Kroky, spálené kalorie, intenzivní minuty nebo příjem tekutin. Nechybí ani dechová cvičení nebo sledování ženského zdraví. Všechno se ukládá do statistik, ke kterým se dá kdykoliv vrátit. Součástí jsou i výzvy a odznaky, ale beru je spíš jako doplněk. Odznaky jdou například úplně mimo mě, když si ale vzpomenu, občas si aktivuji výzvu ohledně počtu kroků, kdy postupně (a samozřejmě virtuálně) absolvuji některou ze známých stezek nebo výstup na některý ze světových vrcholů. Aplikace tyto věci nijak nevnucuje. Kdo chce, může se zapojit, kdo ne, nic ho neruší. Zároveň je možné Garmin Connect propojit s dalšími službami a sdílet data i mimo Garmin.
Závěrem
Na iPhonu slouží aplikace také k nastavení zařízení, aktualizacím a synchronizaci. Většina věcí probíhá automaticky na pozadí, takže není potřeba nic řešit ručně. Důležité je, že základní verze nabízí všechno podstatné bez nutnosti předplatného. Zdravotní data, sport, trénink i historie jsou dostupné hned po spárování zařízení. Placené rozšíření přidává další analýzy, ale pro běžné používání není potřeba.