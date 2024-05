Recenze Cybex e-Priam: Nejchytřejší kočárek na světě si zamilujete!

Každý rodič chce pro své dítě jen to nejlepší a v případě kočárku to je rozhodně Cybex e-Priam. Jedná se o jediný smart kočárek na světě, který vám pomůže s tlačením, zabrzdí v kopci a dokáže uspat vaše miminko tím, že jej bude houpat. Vše navíc snadno nastavíte pomocí aplikace ve vašem smartphone. My jsme si jej se ženou pořídili a protože se jedná o nejchytřejší kočárek na trhu, rozhodně stojí za to, abychom se na něj na našem magazínu podívali. Vítám vás tedy u recenze Cybex e-Priam a věřím, že na následujících řádcích se dozvíte vše, co by vás mohlo zajímat.

Cybex e-Priam – Podvozek, který využijete, dokud nepřestanete potřebovat kočárek

Název Cybex e-Priam označuje podvozek kočárku vybavený elektromotory a připojením k mobilní aplikaci. Když se tedy bavíme o e-Priam, bavím se pouze o podvozku kočárku, který se aktuálně na oficiálních českých stránkách společnosti Cybex prodává za částku 33 690Kč. K němu si pak můžete koupit korbičku, tedy klasický kočárek, autosedačku, tedy takzvané vajíčko, a také sporťák, který je určený pro starší děti, které již nechtějí ležet v korbičce. Všechny tyto tři nástavby jsou plně kompatibilní s podvozkme a vše je vymyšleno do posledního detailu. Zatímco v autě si například necháte samotnou T základnu, která je upevněna do isofixu, můžete z ni odepnout vajíčko, tedy dětskou sedačku, a tu připnout na podvozek e-Priam, což se hodí například, když jdete pouze k pediatrovi nebo někam, kde budete miminko převážet jen krátce. Pokud vyrazíte na delší výlet, můžete připnout korbičku. Vše stiskem dvou tlačítek, které spojují podvozek a nástavbu a to tak jednoduše, že to zvládne jeden člověk bez jakékoli pomoci a to i drobná žena.

Cybex e-Priam vám tedy vydrží po celou dobu, dokud dítě potřebuje kočárek a vy jen měníte nástavby, které na něj jednoduše dáte a přizpůsobíte tak kočárek svým potřebám. Kromě korbičky, sedačky a sporťáku je pak možné samozřejmě dokoupit nespočet vybavení od pláštěnek, moskytiér, držáků deštníku a nápojů nebo například můžete přední kolečka vyměnit za lyžiny a vyrazit na hory. Co mě na Cybexu neskutečně baví, je jednoduchost, se kterou lze cokoli připojit, odpojit a to jak hlavní části, tak i příslušenství. Například vajíčko, které zapínáte do T základny, která je umístěna trvale v isofixu, má trojici kontrolek, které se přepnou na zelenou barvu, abyste věděli, že máte vše přesně tak, jak má být a můžete vyrazit na cestu.

Luxusní zpracování a jednoduchost

Existuje luxus a luxus a zatímco jedny značky pouze natisknou své logo na cokoli, co se bude prodávat, ty další, mezi které patří Cybex, si zakládají na tom, aby bylo na první pohled vidět a cítit, že jste své peníze utratili za něco luxusního. Stačí se podívat na zpracování, které je na té nejvyšší úrovni. Prošívání rukojetí madla, kvalita ložisek koleček, extrémně tiché elektromotory, které neslyšíte – to vše je vyvedeno do posledního detailu a i na drobnostech vidíte, že k nim výrobce přistupoval tak, aby byly luxusní v tom nejlepším slova smyslu.

Co se mi strašně líbí a ještě se k tomu v recenzi dostanu, je, jak jednoduché a promyšlené je celé sestavování kočárku, jak jednoduché je zacvakávání příslušenství a celkové ovládání. Zkrátka vše je dělané tak, aby pro vás byl kočárek skvělým pomocníkem, který zároveň nevyžaduje příliš pozornosti a vše, co s ním potřebujete dělat, je intuitivní, rychlé a především pohodlné. Přesně tak, aby váš fokus mohl být směřován na mnohem důležitější věci a to na péči o vaše miminko.

Pomáhá s tlačením kočárku i s uspáním miminka

Cybex e-Priam je unikátní tím, že vám pomáhá a to nejen při samotném tlačení kočárku, ale také při uspávání nebo uklidnění vašeho miminka. Při režimu pomoci funguje v podstatě podobně jako například elektrokolo a to tak, že jakmile kočárek narazí na převýšení, hrbol nebo nerovnost, zkrátka na cokoli, na čehož zdolání musíte vynaložit sílu, automaticky vám začne pomáhat hnanou zadní nápravou. Dvojice elektromotorů na zadní nápravě se připojí zcela automaticky a to vždy, když je potřeba překonat cokoli, u čehož byste museli tlačit víc, než je obvyklé po rovině.

Funguje to navíc jak při jízdě do kopce, tak i z kopce, kdy vám kočárek taktéž pomáhá, aby vám neujížděl. V případě, že by se stalo, že z jakéhokoli důvodu kočárek pustíte a je zapnutý, samozřejmě zůstane stát na místě. Nemusíte tedy používat brzdu, kterou je samozřejmě také vybaven, ale i v kopci jej na místě udrží samotné elektromotory. To, jak moc má kočárek pomáhat, vyhodnocují senzory v rukojetích, které neustále vyhodnocují, jak moc je nutné dopomoci, aby se vám kočárek tlačil stále stejně bez ohledu na to, zda jedete po rovině, z kopce, do kopce nebo po nerovnostech. Je vám tedy jedno, po jakém povrchu a do jakého kopce kočárek tlačíte, vy jej totiž stále tlačíte stejnou silou.

Pomoci se pak dočkáte samozřejmě i při překonávání obrubníků a dalších překážek. Pokud máte pocit, že nebydlíte někde, kde je velký kopec a ani necestujete někam do hor a tím pádem nepotřebujete e-Priam, pak věřte, že vám extrémně pomáhá i ve chvíli, kdy pouze jdete na polní nebo lesní cestě a překonáváte nerovnosti. Samozřejmě, pokud jste dvoumetrový chlap, pomoc sice oceníte, ale nepotřebujete, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že vaše 50kilová manželka bude pár dní a týdnů po porodu za elektrickou verzi Cybex opravdu vděčná.

Moje žena pomoc, kterou kočárek nabízí, miluje a to především proto, že váží 50 kilogramů a tlačit do kopce kočárek s miminkem, taškou na přebalování a dalšími nezbytnostmi je zkrátka bez pomoci velmi náročné. Naštěstí se Cybex e-Priam zvládnete i ty nejstrmější kopce s náklonem až 25 % stejně jako když tlačíte kočárek po rovině. To stejné pak platí například při jízdě po lesní cestě, kam často chodíme na procházky. Co se týká elektromotorů, ty jsou, jak jsem již zmínil, v kočárku dva a nemáte šanci je slyšet. Oba pohání zadní nápravu, tedy jak levé, tak pravé zadní kolečko.

Kočárek dokáže urazit s pomocí mezi 8 až 45 kilometry a pokud se ptáte, proč je zde tak velký rozptyl, je to tím, že skutečně záleží na tom, jak moc vám pomáhá a oněch 8 kilometrů platí v podstatě ve chvíli, kdy kočárek celou dobu musí nabízet maximální míru pomoci a vy byste tedy šli 8 kilometrů do prudkého kopce nebo z kopce, což v praxi nikdy nezažijete a i když vyrazíte na 20kilometrovou procházku, což se vám asi taky zrovna nestane, tak ji kočárek zvládne bez problémů absolvovat. Poté stačí odpojit baterii umístěnou na zadní nápravě a tu připojit k dodávanému adaptéru, kde se za 6 hodin zcela nabije. Úroveň nabití baterie vidíte jak přímo na zadní nápravě na kočárku pomocí LED diod, tak také v aplikaci e-PRIAM.

V aplikaci je pak možnost nastavit si režim Tour nebo Eco, které určují míru pomoci s tím, že Tour funguje tak, jak jsem popsal výše, tedy že nevnímáte rozdíl v tom, do jakého kopce jedete, a Eco vám samozřejmě také pomáhá, ale trochu méně. My chodíme každý den na dvouhodinovou procházku, která vede lesní cestou a i když zde není žádný velký kopec, přesto nám celou dobu kočárek pomáhá překonávat nerovnosti na cestě. Každý den pak pomáhá houpáním také uspávat a i tak jej nabíjíme pouze jednou za 5 až 7 dní.

Rocking Mode – funkce, kterou budete milovat vy i vaše miminko!

Další věcí, kterou kočárek Cybex e-Priam umí, je takzvaný Rocking Mode, který bude milovat každý, kdo kdy uspával svého potomka. Když jsme tuto funkci ukazovali kamarádce s dvěma odrostlými dětmi, málem se rozbrečela, když si vzpoměla, jak celé noci houpala kočárek, aby děti spaly a v momentě, kdy přestala, se okamžitě probudily. S kočárkem e-Priam totiž houpání zajistíte stisknutím jediné ikony ve vašem mobilním telefonu. Jednoduše si nastavíte intenzitu houpání, dobu, po kterou se má kočárek houpat a můžete aktivovat také možnost, aby v momentě, kdy se od kočárku vzdálíte, se houpání deaktivovalo.

Jakmile máte nastaveno, můžete jednoduše spustit houpání a kočárek začne dělat malé pohyby dopředu a dozadu, tedy přesně to, co každý rodič musel několik měsíců dělat ručně, zvládá e-Priam zcela sám. Kočárek při tom musí být zabržděný a musí mít zablokovaná přední kolečka kvůli bezpečnosti. Houpání je tiché stejně jako byste jej dělali vy sami a pokud je to přesně ta věc, která vaše miminko uspává, pak není co řešit. Stačí stisknout tlačítko a houpat můžete, dokud to vašeho potomka nepřestane bavit. Náš Max houpání kočárku miluje a to, že to umí kočárek bez naší pomoci, je k nezaplacení. Můžete pracovat, vařit, uklízet, zkrátka dělat cokoli co chcete a syn se mezitím houpe tak, jak to má rád a jak jej to uspává.

Všechny možnosti nastavujete pomocí aplikace e-PRIAM, která je k dispozici jak pro iOS, tak pro Android. Ovládání a nastavení je zcela intuitivní a vyzná se v něm skutečně každý, i ten, kdo si s technologiemi příliš nerozumí. Když pak ovládáte kočárek a v něm máte miminko, vše tak trochu připomíná tamagochi a obzvlášť vtipná je aktualizace firmware, kdy si s úsměvem na rtech můžete říct, že aktualizujete firmware samotného miminka. Ovládání je skutečně velmi snadné a pokud jste milovník technologií a máte prvního potomka, pak vás péče o něj bude s e-PRIAM opravdu bavit, protože najednou to není jen o špinavých plínkách, ale i o něčem z technologického světa.

Skvělý ekosystém, který doprovází vaše dítě prvními roky života

Cybex e-Priam v podstatě není co vytknout a to od zpracování, jednoduchosti používání až přes funkce, které nejsou jen na parádu, ale dokáží vám skutečně usnadnit život. Je potřeba počítat s tím, že pokud chcete základní variantu korbičky, vajíčka a sporťáku, pak vás tyto tři věci společně s podvozkem vyjdou na zhruba 60 000 Kč bez příslušenství. Narozdíl od fashion kočárků zde však platíte za funkčnost, zpracování a za to, že si usnadníte jednu z nejhezčích, ale zároveň nejtěžších částí života, kdy je na vás 24/7 závislé vaše miminko. Každá ušetřená energie a čas pak přijde vhod více než kdykoli jindy. Pokud tedy máte tu možnost, je Cybex ideální volbou a to nejen kvůli funkcím, které nabízí e-Priam, ale i díky celému ekosystému, který využijete od narození až do chvíle, kdy poprvé vyrazíte na výlet úplně bez kočárku. Nám dělá Cybex společnost každý den a to nejen na výletech, ale i v situacích, kdy dáme syna uspat do kočárku a zapneme mu funkci Rocking mode.

Cybex e-Priam si můžete nakonfigurovat a zakoupit přímo zde.