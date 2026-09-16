Apple pokořil neuvěřitelný milník. Od premiéry Apple Watch vydal přes 1 000 oficiálních řemínků

Apple dosáhl pozoruhodného milníku. Od uvedení první generace Apple Watch na trh v dubnu roku 2015 představil již více než 1 000 oficiálních řemínků. S touto statistikou přišel Filip Chudzinski, vývojář populární aplikace Bandbreite app, která slouží právě ke sledování pásků k Apple Watch.
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K prolomení tisícovky dopomohla čerstvá várka příslušenství, kterou Apple odhalil minulý týden společně s představením hodinek Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. Svou nejnovější luxusní kolekci řemínků navíc dnes na svých webových stránkách v plné parádě odhalil také dlouholetý partner Applu, módní dům Hermès. Z jablečných hodinek se tak za více než dekádu existence stal nejen užitečný technologický pomocník, ale i plnohodnotný módní doplněk s nepřebernými možnostmi personalizace. Apple Watch jsou mým nejoblíbenějším produktem a nedovedu si v podstatě bez nich představit ani den. Řemínky mě ale nechávají naprosto chladným. Vždy jsem nosil ten, který jsem k hodinkám dostal a nenapadlo mě nosit jiný. Znám ale lidi, kteří si ve vyměňování řemínků doslova libují. Jak to máte vy?