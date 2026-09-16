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Apple pokořil neuvěřitelný milník. Od premiéry Apple Watch vydal přes 1 000 oficiálních řemínků

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple dosáhl pozoruhodného milníku. Od uvedení první generace Apple Watch na trh v dubnu roku 2015 představil již více než 1 000 oficiálních řemínků. S touto statistikou přišel Filip Chudzinski, vývojář populární aplikace Bandbreite app, která slouží právě ke sledování pásků k Apple Watch.

reminky Apple Watch LsA 23 reminky Apple Watch LsA 23
reminky Apple Watch LsA 22 reminky Apple Watch LsA 22
reminky Apple Watch LsA 20 reminky Apple Watch LsA 20
reminky Apple Watch LsA 19 reminky Apple Watch LsA 19
reminky Apple Watch LsA 18 reminky Apple Watch LsA 18
reminky Apple Watch LsA 17 reminky Apple Watch LsA 17
reminky Apple Watch LsA 16 reminky Apple Watch LsA 16
reminky Apple Watch LsA 15 reminky Apple Watch LsA 15
reminky Apple Watch LsA 14 reminky Apple Watch LsA 14
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K prolomení tisícovky dopomohla čerstvá várka příslušenství, kterou Apple odhalil minulý týden společně s představením hodinek Apple Watch Series 12Apple Watch Ultra 4. Svou nejnovější luxusní kolekci řemínků navíc dnes na svých webových stránkách v plné parádě odhalil také dlouholetý partner Applu, módní dům Hermès. Z jablečných hodinek se tak za více než dekádu existence stal nejen užitečný technologický pomocník, ale i plnohodnotný módní doplněk s nepřebernými možnostmi personalizace. Apple Watch jsou mým nejoblíbenějším produktem a nedovedu si v podstatě bez nich představit ani den. Řemínky mě ale nechávají naprosto chladným. Vždy jsem nosil ten, který jsem k hodinkám dostal a nenapadlo mě nosit jiný. Znám ale lidi, kteří si ve vyměňování řemínků doslova libují.  Jak to máte vy?

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Zdroj
Diskuze
Apple

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