Tyto 2 super hry jsou nyní na Epic Games Store zdarma. Musíte si ale pospíšit

Prodloužený víkend je tu a s ním i pravidelná dávka parádních her zdarma z nabídky Epic Games Store. Pokud vás tedy nelákají venkovní aktivity, kterým by mělo v nadcházejících dnech přát i počasí, máte nyní jedinečnou příležitost si ve volnu užít hry, za které byste jinak zaplatili. Nejedná se sice vyloženě o AAA tituly, troufám si však říci, že pokud jim dáte šanci a přijdete jim na chuť, mají tyto tituly potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny. Ostatně, nesčetněkrát jsem přesně tohle zažil na vlastní kůži. Fajn je pak to, že jsou hry zdarma napořád, pokud si je tedy přidáte do své herní knihovny na Epic Games Store. Jinými slovy, nyní je vlastně ani hrát nemusíte a stejně vám zůstanou.
Mechabellum
Mechabellum je taktická strategie, která na první pohled možná nepůsobí nijak zvlášť komplikovaně, velmi rychle ale ukáže, že bez přemýšlení v ní daleko nedojdete. Základem hry jsou automaticky probíhající bitvy obřích futuristických armád, přičemž vaším úkolem je před každým kolem správně vybrat, rozmístit a vylepšit jednotky. Klíčové je především reagovat na soupeře, protože prakticky každá jednotka má své silné stránky i přirozeného protivníka, který ji dokáže poměrně snadno eliminovat. Postupně tak vznikají stále větší bitvy plné mechů, tanků, létajících strojů a dalších jednotek, jejichž sledování je samo o sobě překvapivě návykové. Velkou roli hraje multiplayer, ve kterém nikdy přesně nevíte, s čím soupeř v dalším kole přijde a zda vám nerozbije strategii, kterou jste několik kol budovali. Nechybí ale ani možnost zahrát si proti počítači nebo vyzkoušet další herní režimy. Mechabellum je zkrátka přesně ten typ strategie, jejíž princip pochopíte během několika minut, ale skutečně ji ovládnout může zabrat desítky hodin.
Hru zdarma můžete stáhnout zde
Fotogalerie
Astrea: Six Sided Oracles
Pokud vás Mechabellum neláká, tento týden můžete sáhnout také po úplně jiném typu strategie. Astrea: Six-Sided Oracles kombinuje roguelike principy s deckbuildingem, jenže místo klasických karet zde hrají hlavní roli kostky. Během jednotlivých výprav si postupně sestavujete vlastní sadu kostek, jejichž hody následně rozhodují o možnostech v tahových soubojích. Zajímavý je především systém Purification a Corruption, díky kterému nemusí být ani zdánlivě špatný hod nutně katastrofou a hra vás neustále nutí pracovat s rizikem. K dispozici je šest různých Oracle, z nichž každý nabízí vlastní schopnosti a styl hraní, takže jednotlivé průchody se dokážou poměrně výrazně lišit. Postupně navíc odemykáte nové kostky, schopnosti a další možnosti, se kterými lze experimentovat při dalších pokusech. Astrea: Six-Sided Oracles je tak zajímavou alternativou především pro hráče, kterým se líbí hry ve stylu Slay the Spire, ale chtějí si klasický deckbuilding vyzkoušet v trochu netradiční podobě.
Hru zdarma můžete stáhnout zde