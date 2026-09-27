iPhone vám může hlídat užívání léků. Nastavení zabere jen pár minut

Aplikace Zdraví na iPhonu umí mnohem víc než jen zobrazovat kroky nebo údaje z Apple Watch. Jednou z praktických funkcí je přehled léků, díky kterému si můžete nastavit pravidelné upozornění na jejich užívání a mít zároveň na jednom místě přehled o tom, co aktuálně berete.
Funkce není omezená jen na klasické léky na předpis. Do Zdraví lze přidat také vitamíny nebo doplňky stravy, takže si můžete na jednom místě vést i širší přehled pravidelného užívání.
Jak přidat lék do aplikace Zdraví
Postup je jednoduchý. Otevřete aplikaci Zdraví a přejděte do části Prohlížení. Zde vyberte Léky a následně klepněte na možnost Přidat lék.
Poté zadáte jeho název a další údaje, například sílu nebo formu. K dispozici jsou různé varianty, například tablety, kapky nebo spreje. Následně nastavíte frekvenci a konkrétní časy, kdy chcete lék užívat.
Jakmile je vše hotové, iPhone vás ve zvolenou dobu upozorní. Díky tomu nemusíte spoléhat jen na paměť nebo si vytvářet samostatné budíky v Hodinách.
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Co dělat, když lék přestanete užívat
Praktická je i následná správa seznamu. Pokud určitý lék už nepotřebujete, nemusíte jej nutně úplně odstraňovat. Můžete ho archivovat, takže zmizí z hlavního přehledu, ale zůstane uložený pro případ, že se k němu budete později vracet.
To se hodí hlavně tehdy, když nechcete zbytečně znovu vyplňovat stejné údaje. Pokud je naopak jasné, že už jej evidovat nepotřebujete, lze jej ze seznamu smazat.
Výhodou celé funkce je především jednoduchost. Místo několika různých připomínek a poznámek máte vše na jednom místě, včetně přehledu nastavených časů a frekvence užívání. Pokud Zdraví používáte i pro další údaje, zapadne správa léků přirozeně do zbytku aplikace a může z ní udělat o něco užitečnější nástroj pro každodenní rutinu.
Uplne zbytecnej clanek o funci co zna snad kazdy, je to novinka nekdy od iOS16 cili nekdy 2022 rok
No a? Muze sem prijit novy uzivatel a o te funkci treba nevi. Ja take neznam vse, byt mam ajfouna skoro od zacatku.
Vidíte, přečetlo si ho xy tisíc lidí, tedy zbytečný asi nebyl :-) a to co znáte vy, tak musí znát každý člověk na světě? to asi ne, že ne …. každý máme v určité sféře znalosti, převyšující ostatní populaci, to ale neznamená, že pro ni ty informace nejsou dost dobré. Chce to nebýt sobec :)
Zkusil jsem v aplikaci zdraví nastavit lék .Ale nedokáže upozornit budíkem ?Nebo jsem na to nepřišel .Přes připomínky s budíkem je to lepší .
Take jsem to zkusil, ale teprve vcera na dnes, tak uvidim, co to udela.
Tak jsem vyzkousel a ukazalo se mi upozorneni na hodinkach a mobilu, za mne dostacujici. Mel jsem to take pres pripominky, ale tohle je pro mne take ok.
Největší nedostatek je oproti jiným aplikacím, že nemá možnost uložit množství jednotlivých léků a jejich postupné odečítaní při užití a upozornění na to, když se stav zásoby blíží k nastavenému minimu zásoby(je to výhodné při zajištění si e-receptu a hlavně objednání v lékarně při pravidelném užívaní stejných léků)