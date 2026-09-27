Zavřít reklamu

iPhone vám může hlídat užívání léků. Nastavení zabere jen pár minut

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
7

Aplikace Zdraví na iPhonu umí mnohem víc než jen zobrazovat kroky nebo údaje z Apple Watch. Jednou z praktických funkcí je přehled léků, díky kterému si můžete nastavit pravidelné upozornění na jejich užívání a mít zároveň na jednom místě přehled o tom, co aktuálně berete.

Mohlo by vás zajímat

Funkce není omezená jen na klasické léky na předpis. Do Zdraví lze přidat také vitamíny nebo doplňky stravy, takže si můžete na jednom místě vést i širší přehled pravidelného užívání.

Jak přidat lék do aplikace Zdraví

Postup je jednoduchý. Otevřete aplikaci Zdraví a přejděte do části Prohlížení. Zde vyberte Léky a následně klepněte na možnost Přidat lék.

Poté zadáte jeho název a další údaje, například sílu nebo formu. K dispozici jsou různé varianty, například tablety, kapky nebo spreje. Následně nastavíte frekvenci a konkrétní časy, kdy chcete lék užívat.

Jakmile je vše hotové, iPhone vás ve zvolenou dobu upozorní. Díky tomu nemusíte spoléhat jen na paměť nebo si vytvářet samostatné budíky v Hodinách.

léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky3
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky4
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky5
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky8
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky6
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky7
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky9
léky ios 16 zdraví ios16-zdravi-leky10
Vstoupit do galerie

Co dělat, když lék přestanete užívat

Praktická je i následná správa seznamu. Pokud určitý lék už nepotřebujete, nemusíte jej nutně úplně odstraňovat. Můžete ho archivovat, takže zmizí z hlavního přehledu, ale zůstane uložený pro případ, že se k němu budete později vracet.

To se hodí hlavně tehdy, když nechcete zbytečně znovu vyplňovat stejné údaje. Pokud je naopak jasné, že už jej evidovat nepotřebujete, lze jej ze seznamu smazat.

Výhodou celé funkce je především jednoduchost. Místo několika různých připomínek a poznámek máte vše na jednom místě, včetně přehledu nastavených časů a frekvence užívání. Pokud Zdraví používáte i pro další údaje, zapadne správa léků přirozeně do zbytku aplikace a může z ní udělat o něco užitečnější nástroj pro každodenní rutinu.

Zdroj
Diskuze
iPhone

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.