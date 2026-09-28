Kim Dotcom: Signal a další komunikační aplikace sleduje vláda a čte vaše zprávy

Pro někoho je Kim Dotcom hrdina, pro někoho zločinec, ať už na něj máte názor jakýkoli, musíte uznat, že se stal legendou. Bohužel v posledních letech se mu příliš nedaří a do jisté míry se stáhl z veřejnosti. Aktuálně je držen úřady v Austrálii, kde Dotcom čelí snaze o vydání do USA, která jak se zdá bude s největší pravděpodobností úspěšná. Kim Dotcom navíc prodělal mozkovou mrtvičku a v současné době je upoután na invalidní vozík. O to vzácnější je jeho rozhovor s Tuckerem Carlsonem, ve kterém se rozpovídal téměř o všem, co v poslední době zažil. Kromě toho však zmínil také velmi zajímavou věc a ta se týká bezpečnosti aplikace Signal. Kim Dotcom upozornil na to, že soukromé komunikační aplikace nejsou tak bezpečné, jak si lidé myslí.
V době, kdy podle Dotcoma vlády masově sbírají data a sledují uživatele těchto aplikací, mají na vývojáře požadavky, aby vytvořili backdoors, tedy zadní vrátka, která umožňují číst komunikaci uživatelů. Analýzy jsou poháněné umělou inteligencí, která vyhodnocuje problematické komunikace. Kim Dotcom uvedl, že vlády vyvíjí tlak na tvůrce šifrovaných aplikací, aby získali přístup k šifrovacím klíčům nebo přímo ke komunikaci uživatelů. Kim Dotcom s Truckerem Carlsonem pak spekulují také nad tím, zda v dnešní době není Signal spíše používán jako takzvaný honeypot, tedy vábnička tajných služeb, která uživatele utvrzuje falešným pocitem bezpečí. Lidé pak mají tendenci Signal používat ke komunikaci, kterou chtějí tajit před světem a mají pocit, že právě zde jsou v bezpečí i když tomu vůbec nemusí být. Dotcom v rozhovoru v podstatě konstatoval, že v éře pokročilého vládního dozoru je stoprocentní soukromí na chytrých telefonech mýtus a aplikace typu Signal uživatele plně neochrání.