Jméno Kim Dotcom je ve světě internetu známo již mnoho let. To proto, že se jedná o muže stojícího za severem Megaupload, který byl v dobách své největší slávy jedním z největších a tedy logicky i nejoblíbenějších veřejných úložišť dat. Asi proto nepřekvapí, že se jednalo doslova o semeniště pirátského obsahu, který ostatně na platformě Dotcom sám podporoval a uživatele vyzýval, aby jej zde sdíleli. A jelikož měl podle soudů server připravit filmaře o více než 500 milionů dolarů, nepřekvapí ani to, že je Dotcom i vzhledem ke svému postoji dlouhé roky stíhán Spojenými státy. Nyní se však ledy hnuly.

V roce 2012 zadržela Dotcoma policie na Novém Zélandu, která jej po měsíci ve vazbě propustila do domácího vězení. Do USA se však Dotcom dlouhé roky kvůli jeho vzdoru u soudů nedařil vydat na na Zélandu si tak žil spokojený život s de facto neomezenými penězi na účtech. A to i přesto, že byl Megaupload už v roce 2012 zablokován. To se ale nyní mění. Novozélandské ministerstvo spravedlnosti totiž podepsalo vydávací příkaz do USA, čímž je potvrzeno Dotcomovo vydání do Ameriky, kde bude čelit tamním soudům a vzhledem k tomu, že je zde obviněn z celé řady trestných činů, je víceméně jisté, že skončí za mřížemi a to na dlouhou dobu. Na to, že bude Dotcom vydán do USA, reagoval na svém oficiálním účtu na X takto:

„Systém zadlužování a tisku peněz v USA se hroutí. Západ směřuje do hospodářské pustiny. Blízký východ je v plamenech. Rusko ovládá Ukrajinu a NATO. BRICS ukončuje hegemonii USA a falešný „řád založený na pravidlech“. Loutky USA všude selhávají. Genocida, propaganda, cenzura a zmanipulované volby jsou novou normou. Lidstvo stojí před propastí, protože 3. světová válka se zdá být nevyhnutelná. Jo a poslušná kolonie USA v jižním Pacifiku se právě rozhodla vydat mě za to, co uživatelé nahráli na Megaupload, nevyžádaně, a co mohli držitelé autorských práv okamžitě a bez otázek odstranit přímým přístupem ke smazání. Ale koho to zajímá? Taková je dnes spravedlnost.“