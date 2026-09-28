Apple vydal iOS 27.0.1. Co přináší?

Apple před malou chvílí vydal iOS 27.0.1, tedy první opravnou aktualizaci systému iOS 27 od jeho vydání v polovině září. Jak už samotné číselné označení napovídá, žádné nové velké funkce tentokrát nečekejte. Apple se totiž v updatu zaměřil především na opravy chyb, které se objevily po vydání nové generace systému.
Jednou z nejdůležitějších je oprava problémů s Face ID na iPhone 18 Pro. Někteří majitelé novinky si totiž po zahájení prodeje začali stěžovat, že je Face ID nedokáže spolehlivě rozpoznat. Apple problém následně potvrdil a minulý týden oznámil, že připravuje softwarovou aktualizaci s opravou. Tou je právě nyní vydaný iOS 27.0.1. Oprav je ale víc – konkrétně odstranění chyby, která mohla zaseknout iPhone při specifickém gestu spolu s opravou chyby, která zase deformovala podání barev při focení s nastavenou clonou f/1,48 u iPhone 18 Pro.
iOS 27.0.1 si můžete stáhnout klasickou cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Vzhledem k tomu, že jde o opravnou aktualizaci vydanou krátce po příchodu iOS 27 a nových iPhone, rozhodně dává smysl s její instalací příliš dlouho neotálet. Vedle aktualizace pro iPhone pak vypustil Apple taktéž update pro iPad, který nese nepřekvapivě označení iPadOS 27.0.1 a je též zaměřen primárně na opravy chyb.
Baterka lepší o 200%
Ja ji uz pri stahovani mel lepsi o 130 %, uvidime co udela po instalaci 💪
Páni, po stiahnutí tejto verzie mi babka navarila obľúbenú kapustnicu s knedľami