Proč Apple přeskočil iOS 27.1 a začal testovat rovnou iOS 27.2

Apple včera večer poněkud překvapivě vydal první vývojářské bety pro další verzi iOS 27. Překvapivé však není ani tak to, že systémy vyšly jen pár dní po vydání první veřejné verze tohoto systému, ale spíš jejich označení. Kalifornský gigant je totiž začal testovat pod označením 27.2, což je docela nezvyklé. Jedním dechem je ale třeba dodat, že vlastně i očekávatelné, jelikož za podivným číslováním stojí iPhone Duo.
Apple totiž iOS 27.1 ve skutečnosti nepřeskočil, ale připravuje jej primárně pro iPhone Duo a jeho unikátní funkce. Ten se začne prodávat až 23. října a Apple už při jeho představení potvrdil, že z výroby poběží právě na iOS 27.1, který si tak pravděpodobně v současnosti interně testuje, aby byl co možná nejlépe na říjnové vydání přichystaný. Pro klasické iPhone je proto nyní první testovanou aktualizací rovnou iOS 27.2.
Fotogalerie
iOS 27.1 je úzce spojený s iPhone Duo
Co se týče iOS 27.1 pro iPhone Duo, ten by měl i podle slov Apple z Keynote obsahovat například upravená rozložení aplikací pro dva displeje nebo nový vertikální Dock. Systém se totiž musí dynamicky přizpůsobovat tomu, zda je telefon otevřený, zavřený či částečně složený, a podporuje také funkce, které na klasických iPhone jednoduše nedávají smysl. Apple tak nyní prakticky vyvíjí dvě větve iOS současně. Majitelé klasických iPhone mohou testovat iOS 27.2, zatímco iOS 27.1 míří primárně na iPhone Duo a bude připravený pro jeho říjnový příchod.
Zajímavé je, že iOS 27.1 by měl být veřejně vydán ještě před zahájením prodeje iPhone Duo 23. října. To znamená, že číselně starší aktualizace může dorazit až v době, kdy už budou vývojáři několik týdnů testovat iOS 27.2. Právě s ohledem na tuto skutečnost je nicméně velmi pravděpodobné, že v iOS 27.1 nebude pro klasické iPhone vlastně nic zásadního a vše se v updatu bude točit právě kolem iPhone Duo. Veškeré „klasické“ novinky určené pro všechny modely tedy mohou být (a dle mého názoru tomu tak i bude) připravovány pro iOS 27.2.
Podtrženo, sečteno – nejde tedy o chybu ani o rozhodnutí Apple úplně vynechat jednu verzi systému. Firma pouze kvůli nezvykle pozdnímu příchodu iPhone Duo rozdělila vývoj iOS do dvou větví. A vzhledem k tomu, jak výrazně se software skládacího iPhone liší od klasických modelů, dává takový postup docela smysl.