Apple otevírá v Londýně vlastní koncertní halu! Nabídne Spatial Audio i globální livestreamy

Apple už dávno není jen výrobcem elektroniky a nyní se pouští do další oblasti, ve které jsme jej v této podobě ještě neviděli. V Londýně totiž otevírá Apple Music Hall, svůj vlastní špičkově vybavený prostor pro živou hudbu, který vznikl přímo v ikonické Battersea Power Station. Právě zde má Apple své britské sídlo a nově se zde budou konat také exkluzivní koncerty pro relativně malé publikum. Apple Music Hall se oficiálně otevře 28. září.
Novinka má kapacitu pouhých 600 návštěvníků, což je vzhledem k interpretům, které si Apple může dovolit přilákat, skutečně velmi komorní číslo. A právě to je podle společnosti záměr. Prakticky každé místo má nabídnout pocit blízkosti k interpretovi, zároveň ale bude mít samotný umělec k dispozici technické možnosti odpovídající podstatně větším koncertním prostorům.
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48 reproduktorů a více než 16 kamer
Dominantou Apple Music Hall je 38 stop, tedy zhruba 11,6 metru široké pódium, které lze podle potřeby přestavovat. Umělci tak mohou využít klasické uspořádání s publikem před sebou nebo vytvořit například scénu obklopenou diváky. Ještě zajímavější je ale zvuková stránka celé haly. Apple do ní rozmístil 48 reproduktorů, pomocí kterých dokáže návštěvníkům nabídnout prostorový Spatial Audio zážitek přímo během živého koncertu.
Apple Music Hall je navíc současně obřím produkčním studiem. Za pódiem se nachází dvě profesionální nahrávací a mixážní místnosti umožňující celý koncert zaznamenat ve více stopách a následně jej zpracovat ve Spatial Audio. Sál je zároveň připravený pro 16 a více profesionálních kamer, ke kterým lze paralelně připojit také iPhone coby další zdroje obrazu.
Výsledek je docela působivý. Interpret může odehrát jediný koncert před 600 fanoušky a z haly následně odejít s hotovou Spatial Audio nahrávkou, mixem připraveným k vysílání a kompletním videem z několika kamer. Apple navíc plánuje vystoupení z Apple Music Hall streamovat globálně, takže se k exkluzivním koncertům dostanou také fanoušci mimo Londýn.
Designově se Apple rozhodl navázat přímo na Battersea Power Station. V interiéru proto nechybí historické cihlové prvky, oblouky nebo bronzové balkony inspirované původní architekturou budovy. Velká skleněná stěna navíc propojuje interiér s okolím a nabízí výhled směrem k řece Temži.
Stěhuje se sem také Apple Music Radio
Společně s koncertní halou Apple otevírá v Battersea také nová studia Apple Music Radio. Všichni londýnští moderátoři a pořady Apple Music Radio budou nově vysílat právě odsud. Apple tak na jednom místě propojí koncerty, rozhovory, rádiové vysílání, nahrávání hudby i produkci videa.
Pro Apple jde vlastně o určitý návrat ke kořenům jeho londýnských hudebních aktivit. Společnost zde totiž mezi lety 2007 a 2016 pořádala iTunes Festival, později přejmenovaný na Apple Music Festival, na kterém vystupovali například Adele, Elton John, Lady Gaga nebo One Direction. Tentokrát však Apple nebude využívat cizí koncertní prostory, ale bude mít své vlastní stálé místo určené přímo pro Apple Music.
Kteří interpreti se v Apple Music Hall objeví jako první, Apple zatím neoznámil. Fanoušci se už ale mohou registrovat k upozornění na dostupnost prvních vstupenek. A jsem docela zvědavý, jaká jména sem Apple dokáže dostat. Kombinace pouhých 600 diváků, špičkové produkce a globálního streamování totiž může vytvořit přesně ten typ exkluzivních koncertů, které budou pro Apple Music velmi zajímavým lákadlem.