Máte stále iOS 26? Apple v něm nyní opravil vážnou chybu, kterou hackeři už aktivně zneužívali

Pokud jste zatím nepřešli na iOS 27 a zůstáváte na předchozí generaci systému, měli byste co nejdříve zkontrolovat dostupnost aktualizací. Apple totiž vydal dnes v noci iOS 26.7.1, který opravuje poměrně závažnou bezpečnostní chybu, která byla skutečně zneužita při cílených útocích. Problém se týká komponenty CoreGraphics a konkrétně chyby typu „out-of-bounds write“. Speciálně vytvořený škodlivý soubor mohl podle Apple vést ke spuštění libovolného kódu na zařízení. Apple problém vyřešil vylepšením kontroly hranic.
Dobrou zprávou je, že podle Apple nebyla chyba zneužívána plošně. Společnost uvádí, že mohla být využita v rámci „extrémně sofistikovaného útoku“ namířeného proti malému počtu konkrétních lidí používajících starší verze iOS.
Nejnovější generace systémů podle dostupných informací touto zranitelností zasažena není. U čerstvě vydaných iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1 a macOS Golden Gate 27.0.1 Apple v současnosti neuvádí žádné CVE související s touto opravou. Bezpečnostní záplata nicméně nedorazila pouze pro iPhone. Apple vydal také iPadOS 26.7.1, macOS Tahoe 26.7.1 a macOS Sequoia 15.8.1, které stejnou zranitelnost rovněž opravují.
Pokud tedy z nějakého důvodu stále zůstáváte na iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe nebo macOS Sequoia, s instalací nové aktualizace bych tentokrát skutečně neotálel. Chyba je nyní veřejně známá a především už existuje důkaz, že ji útočníci dokázali v praxi využít.