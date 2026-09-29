Apple vydal watchOS 27.0.1 pro další modely Apple Watch

Když Apple minulý týden vydal watchOS 27.0.1, jeho dostupností tehdy docela překvapila. Aktualizaci totiž původně dostaly pouze nové Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, u kterých měla řešit problém s neočekávanými restarty. Dnes v noci však Apple zpřístupnil watchOS 27.0.1 také pro všechny ostatní Apple Watch podporující watchOS 27, takže pokud máte k dispozici kompatibilní hodinky, měli byste již nyní aktualizaci vidět klasicky v doprovodné aplikaci Watch, konkrétně pak v sekci Nastavení – Obecné – Aktualizace software.
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Zatímco u původního vydání pro Apple Watch Series 12 a Ultra 4 jsme věděli, že jedním z důvodů aktualizace jsou samovolné restarty, u nynějšího rozšíření je Apple podstatně stručnější. V poznámkách k vydání totiž pouze uvádí, že watchOS 27.0.1 přináší opravy chyb pro Apple Watch, přičemž žádné konkrétní bezpečnostní opravy společnost neuvádí. Není tedy úplně jasné, co všechno se na starších modelech změnilo.
Samotný Apple nicméně na své stránce k aktualizacím watchOS 27 uvádí, že verze 27.0.1 opravuje problém, kvůli kterému se mohly Apple Watch neočekávaně restartovat. Pokud tedy máte některý z podporovaných modelů a minulý týden jste watchOS 27.0.1 v nabídce aktualizací marně hledali, teď už by vám měl být k dispozici. Žádné nové funkce od něj nečekejte – tentokrát jde čistě o menší opravnou aktualizaci po příchodu watchOS 27.