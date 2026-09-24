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Apple vydal watchOS 27.0.1, ale jen pro někoho

Apple Watch
J. FilipJiří Filip
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Apple překvapil dnes v noci svět vydáním další aktualizaci svého operačního systému pro Apple Watch. Řeč je konkrétně o watchOS 27.0.1, který přichází jen zhruba týden po vydání watchOS 27 a tentokrát se zaměřuje především na opravu nepříjemného problému, na který si začali stěžovat někteří majitelé nejnovějších hodinek. Aktualizace je totiž určena výhradně pro Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4.

Apple v poznámkách k vydání uvádí, že watchOS 27.0.1 přináší opravy chyb, mezi nimiž je především problém, který mohl způsobovat neočekávané restartování Apple Watch. Právě na samovolné restarty si po zahájení prodejů nových modelů začali stěžovat někteří jejich majitelé, takže Apple naštěstí zareagoval poměrně rychle.

Apple Watch 12 9 Apple Watch 12 9
Apple Watch 12 10 Apple Watch 12 10
Apple Watch 12 11 Apple Watch 12 11
Apple Watch 12 12 Apple Watch 12 12
Apple Watch 12 13 Apple Watch 12 13
Apple Watch 12 15 Apple Watch 12 15
Apple Watch 12 16 Apple Watch 12 16
Apple Watch 12 17 Apple Watch 12 17
Apple Watch 12 18 Apple Watch 12 18
Apple Watch 12 19 Apple Watch 12 19
Apple Watch 12 21 Apple Watch 12 21
Apple Watch 12 20 Apple Watch 12 20
Apple Watch 12 22 Apple Watch 12 22
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Aktualizace je jen pro nejnovější modely

Pokud tedy vlastníte starší Apple Watch, watchOS 27.0.1 vám Apple nenabídne. Není to však chyba. Pro ostatní kompatibilní modely zůstává aktuální verzí watchOS 27.

Aktualizaci lze klasicky nainstalovat přímo přes Nastavení na Apple Watch nebo prostřednictvím aplikace Watch na spárovaném iPhone. Při instalaci musí být hodinky položené na nabíječce a mít alespoň 50 % baterie. Pokud tedy některý z letošních modelů vlastníte, instalaci bych tentokrát příliš neodkládal – zvlášť pokud jste se se samovolnými restarty už sami setkali.

Apple Watch 12 lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze
watchOS 27

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