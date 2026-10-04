Recenze iPhone 18 Pro Max: Kompletní balíček toho nejlepšího

Je to přes dva týdny, co Apple začal prodávat iPhony 18 Pro. Je to tedy přes dva týdny, co testuji iPhone 18 Pro Max. Oproti předchozí generaci to není takový skok, jako tomu bylo v případě iPhonu 17 Pro Max v porovnání s iPhonem 16 Pro Max, i tak má novinka co nabídnout. Tentokrát ale ještě více profesionálům než běžným uživatelům.
Bez mučení přiznám, že těch novinek zas tolik není. Na druhou stranu si musíme každý odpovědět na to, kam ty upgrady vlastně chceme pořád posouvat. Podle mého názoru udělal Apple v případě iPhonu 18 Pro Max všechna logická rozhodnutí, která telefon pasují do role dosud nejlepšího prodávaného iPhonu a vyslyšel s nimi mnoho svých fanoušků. Všechny novinky, které tu jsou, jsou totiž důležité a týkají se především následujících kategorií:
- Vylepšení designu
- Zlepšení výkonu, který ale oceníme až s postupem let
- Zdokonalení fotografování
- Prodloužení výdrže na jedno nabití
Designově drobná změna, na kterou loni všichni nadávali (já ne)
Když se podívám na letošní řadu a porovnám ji s tou loňskou, srdce pořád volá po té kosmicky oranžové. Byla a ostatně to pořád je pro mé oči dokonalá barva, kterou Apple především zaujmul, ale také překvapil a pro nový hliníkový design se stala ikonickou. Letos na ni navazuje burgundsky červená, která je sice elegantnější, ale už tolik nekřičí.
Nejzajímavější na ní je, že pod každým světlem vypadá jinak. Oranžová byla pořád oranžová, ale zde máte temně rudou ve stínu, skoro černou ve zhoršených světelných podmínkách a zářivou na přímém slunečním světle. Na něm si můžete i všimnout, jako by v laku byly drobné třpytky. Vypadá to zajímavě efektně a nevšedně.
Fotogalerie
Barvy jsou ale jen subjektivní. Někomu se ty dané líbí, jinému ne, proto možná letos Apple paletu rozšířil, takže tu jsou i neutrální stříbrná a černá, které ještě doplňuje ledovcově modrá. Na burgundsky červenou se mi dívá dobře, ale jedné výtky se nevyhne: Opravdu hodně zachytává nečistoty a zejména otisky prstů. Dělají to všechny tmavé barvy, proto jedno doporučení: Pokud vám to vadí, sáhněte po světlejších odstínech.
Teď ale k tomu vylepšení designu. iPhone 18 Pro Max vypadá stejně jako iPhone 17 Pro Max. Má na vlas stejné šasi, takže výhodou je, že vám na nový model budou pasovat i stará pouzdra a kryty (u skel na displej ale pozor na menší Dynamic Island). Ta designová změna se tu udála s ohledem na odstín zadní skleněné plochy. Loni jsme měli u každé ze tří barevných variant jasné její odlišení od odstínu hliníku (což se mi upřímně líbilo). Jestli to byl záměr, nevím, ale mnozí to kritizovali. Apple je buď vyslyšel, nebo barvy prostě upravil tak, aby více ladily. Co mi ještě na barvě přijde hodně zajímavé, je téměř černý Ovladač fotoaparátu.
Abych vám nezůstal nic dlužen, tak rozměry jsou telefonu jsou 163,4 x 78 x 8,75. Mezigeneračně ale zase narostla váha, a to z 231 g na 248 g. Je to tedy poměrně velký rozdíl, který pravděpodobně zapříčinila větší baterie a chlazení. Už iPhone 17 Pro Max byl cihla a iPhone 18 Pro Max je na tom stejně. Přijde mi ale zajímavé, že i když jsem se tohoto navýšení bál, vlastně mě za těch 14 dní nijak nelimituje. Prostě to beru tak, že ano, je to nejtěžší běžný telefon na trhu, ale zase to vyvažuje svými možnostmi a nekonečnou výdrží. A to je vlastně to, co od nejlepšího iPhonu chci, tak si na to nemohu stěžovat. Ještě dodám, že co se odolnosti týče, zůstalo také vše při starém a pořád velice dobrém: Vpředu je Ceramic Shield 2, vzadu Ceramic Shiled a voděodolnost je 30 minut v 6m hloubce.
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Dynamic Island je menší a lepší
Prakticky hned po představení prvku Dynamic Island v iPhonech 14 Pro se začalo hovořit o jeho zmenšování. Na to tedy došlo až teď a je to vlastně jediná změna s ohledem na displej, který zůstává specifikace Super Retina XDR o velikosti 6,9“ s technologií ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz. Jeho rozlišení je pak 2868 × 1320 při 460 pixelech na palec, venkovní špičkový jas umí dosáhnout 3 000 nitů, minimální jas je 1 nit. Zachovává si i antireflex, i když o něm Apple nemluví a prakticky displeji není obecně co vytknout. Je to špička na trhu, která vám svou velikostí poskytne patřičný rozhled i rozlet pro vaše prsty.
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Pokud jste si mysleli, že Dynamic Island zmizí, tak nezmizel. Je tu pořád, jen je menší, a to, co jsem měřil posuvkou, přesně o 4 mm. Na iPhonu 17 Pro Max měří 2 cm, na iPhonu 18 Pro Max má 1,6 cm, od horního okraje je osazen stejné 3 mm. Společnost zmenšení dosáhla přesunutí určitých senzorů Face ID pod displej, kdy se ty nacházejí v levém horním rohu. A Applu se to povedlo neuvěřitelně. Pokud máte displej vypnutý a natočíte jej pod určitým lomem světla, tak tam kolečko vidíte, pokud ale telefon jakkoli používáte, nemáte o tom ani páru. Nijak vás to neruší, pouhým okem to nijak nepostřehnete.
Zmenšený Dynamic Island je rozhodně fajn nejen v tom, že méně ruší při sledování videí anebo hraní her, ale vejde se do něho i více informací, nově až ze tří aplikací. Android uživatelé si jistě neodpustí posměšky, že oni přece mají jen průstřel, který nevadí téměř vůbec, na druhou stranu se ale nemohou spolehnout na biometrické ověřování tváře, takže i když mám zkušenosti z obou světů, přednost pořád dávám řešení Applu a jsem mírně zklamaný z toho, že iPhone Duo má čtečku otisků prstů v tlačítku jako iPady. I když tedy Apple tento prvek zmenšil, pořád ne tolik, aby na zavřeném displeji jeho první skládačky nevadil, a proto tam zvolil tento kompromis.
Výkon, který drtí zbytek světa
Každý nový Pro iPhone dostává poslední roky také Pro čip. Teď tu máme nový 2nm čip A 20 Pro, který má nejen šestijádrové CPU ale také sedmijádrové GPU a dvojitý 16jádrový Neural Engine. Nesmím zapomenout ani na hardwarově akcelerované sledování paprsků. Apple u něho uvádí, že má architekturu inspirovanou čipy řady M, které společnost používá v počítačích a iPadech. Osobně bych za nejzajímavější vypíchl to, jak společnost uvádí, že grafický výkon tu je o 40 procent vyšší než čip A19 pro v iPhonech 17 Pro.
Něco tak výkonného je ale také třeba patřičně chladit, takže evaporační komora (další generace) má 3x větší povrchovou plochu, čímž má odvádět ještě víc tepla. Je vyrobená z materiálů s lepší tepelnou vodivostí a přispívá k tomu, že na zařízení můžete déle hrát vysoce náročné hry a spouštět rozsáhlejší, komplexnější AI modely. Jistě, v těch jsme v EU tak nějak pořád ošizení, ale poznáte to třeba už jen při nových AI funkcích v aplikaci Fotky, které pracují svižněji.
Geekbench 7
Sice se sám považuji za Pro uživatele, proto také používám Pro modely iPhonů už od generace iPhonu 13 Pro Max, ale novinka má takové rezervy, které teď nejsem schopný potrápit tak, abych dosáhl nějakých jejích limitů. Cokoli si představíte, se provede okamžitě. Rychleji to neumí žádný jiný iPhone a odvážím si tvrdit, že ani jiný Android, i když tady je srovnání přece jen zavádějící, protože jde o jiný svět.
Při obnově iPhone 18 Pro Max samozřejmě mírně topil, topí také když máte dlouhé fotografické seance, tedy cvakáte jednu fotku za druhou, aniž byste vypnuli aplikaci Fotoaparát. Topí i při dlouhém nahrávání 4K videa. Ale subjektivně je to zase o něco méně, respektive mu trvá déle, než dosáhne teploty předchozích generací. To teplo také není soustředěno jen do jednoho bodu, kde se nachází čip, ale díky chlazení je rovnoměrně rozprostřeno přes záda telefonu. Vliv to má i na hry, kdy se vám nezačnou po chvíli snižovat fps, pokud je máte nastaveny na max.
Telefon schválně používám bez krytu, abych to teplo cítil, ale nedostal jsem se do žádného stádia, kdy bych byl teplem nějak omezen jak výkonově, tak že by mi vadilo v ruce. Bez zbytečného okecávání jde prostě a jednoduše říct, že čip A20 pro je to nejlepší, co je v iPhonech k dispozici a ať jej trápíte jakkoli, nenarazíte na jeho limity. A pokud náhodou, stejně není v mobilech nic, co by to zvládlo lépe. Tečka.
Vydrží zase o něco déle
Když se ohlédnu za výdrží iPhonu 17 Pro Max, byla bezkonkurenční. Dva dny mého používání bez nutnosti nabíjení. Skoro až neuvěřitelné. Co na to iPhone 18 Pro Max? Díky efektivnějšímu čipu a díky větší baterii má papírovou hodnotu výdrže ještě větší. Apple uvádí, že u videa to je 43 vs. 39 hodin, u jeho streamování 38 vs. 35 hodin. Když se podívám do statistik mého aktuální používání, jsem na sedmi nabíjecích cyklech, a to po dvou týdnech používání telefonu. Hodnota je to tedy stejná, ale zatím ne příliš vypovídající.
Telefon poměrně trápím, zkouším, testuji, na začátku jsem ho také půl dne obnovoval. Než abych tedy uvedl, že je výdrž stejná, počkejte si na dlouhodobější test. Mimochodem nabíjecí limit mám a budu mít na 100 %, optimalizované nabíjení vypnuté. Za těch 14 dní se mi nicméně nestalo, abych dokázal baterii za den vyšťavit. Co si pamatuji, nejméně jsem měl nějakých 43 %.
Fotogalerie #4
Novinky se ale neodehrály jen ve výdrži, nýbrž i v nabíjení. Na 50 % kapacity baterii totiž díky 60W nabíjení dotlačíte už za 15 minut. Pořád platí, že čím je baterie více nabitá, tím rychlost nabíjení klesá. Když se to ale drátové nabíjení zlepšilo, to bezdrátové se naopak zhoršilo. Je to však dáno tou větší baterií, která má 50 % své kapacity samozřejmě posazených o něco výše. Abyste ji tedy bezdrátově nabily na polovinu, musíte k tomu už mít 35W adaptér, nikoli ten 30W, jako tomu bylo dosud.
Teoreticky by tedy neměl člověk na výdrž a samotné nabíjení příliš co namítat, je tu ale jedno ale. Apple dal iPhonu 18 Pro Max obří baterii, a to nejen kapacitou ale i fyzickými rozměry. Proto musím zmínit, že to šlo přece jen udělat o něco méně. Už i Samsung využívá křemíkovo-uhlíkové baterie, které mají větší hustotu, a tedy větší kapacitu v menším těle. Kdyby Apple tuto technologii nasadil, mohla by být baterie ještě zásadně větší, nebo naopak menší a tím i menší/tenčí šasi a i váha. Takhle nám tu tedy pořád zůstává lithium‑iontová baterie, kterou ale společnost použila i v iPhonu Duo. Asi si na upgrade technologie baterie budeme muset ještě nějakou tu chvilku počkat.
U variabilní clony mírněte své nadšení
Pokud jste si mysleli, že je variabilní clona v iPhonech 18 Pro gamechanger, je třeba trochu mírnit vášně. Ano, je to fajn, ale ne, není to něco, bez čeho nedokážete žít a musíte své předchozí iPhony hodit do kopřiv. Osobně jako největší plus vidím hodnoty f/1,48 a f/4, i když se iPhone na automatiku snaží nejvíce fotografovat na f/1,8 a to ve většině případů, kdy máte „ideální“ světlo. Tuto trojici mimochodem doplňuje ještě clona f/2,8.
Rozsaj přiblížení
Ta největší otevřená, což je hodnota f/1,48 je skvělá na portréty bez portrétního režimu, je skvělá na detaily, kde je makro pořád bídné a má své opodstatnění v nočních snímcích, kde je málo světla. Ta nejvíc zavřená, tedy hodnota f/4 je pak super na přírodní scenérie za ideálních světelných podmínek a architekturu, kde nepotřebujete použít teleobjektiv nebo ultraširokáč. Výsledkem tu totiž je ideální ostrost napříč celou scénou.
Rozdíly v nastavení clony
S rozostřením pozadí jsme si mohli prvně hrát v iPhonu 7 Plus, který jako vůbec první nabídl režim Portrét. Ten tu máme i teď, ale pořád funguje na bázi softwaru. Variabilní clona vám tak dá možnost hrát si s ostrostí na bázi hardwaru, a v tom je to hlavní, co přináší. Díky automatice si ale s ničím také hrát nemusíte, pokud nechcete.
Sám variabilní clonu nechci nijak shazovat. Je to zajímavý technologický pokrok, je ale třeba mírnit možné nadšení. Pokud máte nudnou scénu a cvakáte jednu fotku za druhou, nijak vám to výsledné snímky nezlepší a můžete s klidem na duši zůstat na stávajícím modelu iPhonu. Důležité to pro vás bude až v momentě, pokud máte větší ambice a aspoň trochu kreativity a času – v aplikaci Fotoaparát totiž přibyly Pro funkce, které jdou s ručním určením clony ruku v ruce.
Teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv
Co si budeme, Fotoaparát je nejlepší aplikace na focení, co se intuitivnosti, provázanosti a rychlosti týče. Proto jsem rád, že do něho Apple dal Pro možnosti, ne snad proto, že bych je potřeboval používat na denní bázi, když je ale chcete, nemusíte konečně řešit, kterou aplikaci třetí strany k tomu spustit. Je tu nejen ovládání zmíněné clony ve čtyřech jejích stupních, ale také ruční ostření, volba expozičního času tedy rychlosti závěrky, vyvážení bílé a expozice. Zapnout si můžete i histogram, ale chybí tu Zebra Stripes. Více jsem se tomu celému věnoval v samostatném článku.
I podle odborného testu v DXOMark je iPhone 18 Pro 2. nejlepší fotomobil na trhu, a protože sdílí optiku i s iPhonem 18 Pro Max, který má větší displej a baterii ale identickou foto sestavu, platí to vlastně i pro něho. Je třeba to nějak dál rozvádět? I pokud ve fotkách najdete nějaké chyby a nedokonalosti, prakticky žádný jiný telefon to nedokáže lépe. Pořád mě baví používat naprosto famózní teleobjektiv, pořád mě baví zajímavá perspektiva u toho ultraširokoúhlého a pořád jsem rád, že má celé trio 48 MPx.
Fotogalerie #5
Rád bych se ale ještě na moment zastavil u fotografických stylů další generace. Když jsem vám o nich psal článek s představením, docela jsem jim přišel na chuť. Předchozí generace jsem nikdy moc nepoužíval, prakticky jen vyzkoušel a zapomněl, že existují. Aktuální podoba, a to zejména ta v případě filmového looku přidávající zrnitost v kombinaci s černobílou úpravou vypadá moc zajímavě. Dám jim ještě šanci a podrobně vyzkouším. Pořád mi ale přijde škoda, že je nejde aplikovat až po vyfocení.
Mimochodem na přední straně nám zůstal 18MPx selfie fotoaparát s centrováním záběru, na který Apple letos nesahal – tedy alespoň s ohledem na hardware, což rozhodně ničemu to nevadí. Zapracoval ale na softwarovém zpracování zejména širokých selfie, které tak mají lepší detaily v okrajích.
Specifikace fotoaparátů iPhone 18 Pro Max
- Hlavní: 48 MPx, f/1,5-4,0, ohnisko 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2)
- Teleobjektiv: 48 MPx, f/2,8, ohnisko 100 mm, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optický zoom
- Ultraširokoúhlý: 48 MPx, f/2,2, ohnisko 13 mm, úhel záběru 120˚, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF
- TOF 3D LiDAR skener
- Přední kamera: 18 MPx multi-aspect, f/1,9, ohnisko 20 mm, PDAF
Kompletní balíček toho nejlepšího
Je asi evidentní, že pokud vlastníte iPhone 17 Pro Max, máte těch důvodu k přechodu na novinku málo. K tomu je ale třeba dodat, že iPhone 18 Pro Max není určen pro majitele loňských TOP modelů. Je spíš pro majitele iPhonů 16 Pro Max, kde už to dává větší smysl a zejména pak iPhonu 15 Pro Max a starších, kde se součet technologického pokroku patřičně kupí a ten rozdíl je tam vidět na první dobrou – u posledního zmíněného už i s ohledem na velikost displeje.
Fotogalerie #6
iPhone 18 Pro Max ukazuje postupnou evoluci, kterou Apple dokázal zabalit do nového designu, tedy toho, který představila loňská generace. Pokud jste ji z nějakého důvodu přeskočili, nabízí se její vylepšená verze, která vás nemá čím zklamat po hardwarové ani softwarové stránce, snad jediné, na co byste si měli dát pozor, je ta váha. Ten 27g nárůst oproti iPhonu 15 Pro Max jistě poznáte. Já se ho sice také bál, jak ale přecházím každý rok na novější generaci, tak to vlastně tak nebolí, protože skok je logicky menší.
S koupí iPhonu 18 Pro Max dostanete kompletní balíček toho nejlepšího, co Apple teď v klasickém portfoliu telefonů dokáže. Je to ale špička nejen u něho, ale i v porovnání s konkurencí, proto se negativa hledají vlastně jen těžko. I pokud se vám nelíbí ta červená, máte přece na výběr z jiných odstínů. Pak je tu samozřejmě cena, ale ta je taková, jaká je a buď ji přijmete, nebo ne. S ohledem na paměťovou krizi se ceny telefonů zvedají celosvětově a u všech výrobců, takže tady není moc co kritizovat. Navíc si tu dovolím jednu citaci z Jurského parku: „Je to těžké? Tak je to drahé!“ A iPhone 18 Pro Max je těžký, takže hned při prvním seznámením se s ním i víte, že je prostě drahý. Ve 256GB verzi startuje na 37 990 Kč/1 299 USD/1 599 EUR.