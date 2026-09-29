Nová Apple TV 4K je zřejmě za dveřmi! Apple její příchod potvrdil ve vlastním dokumentu

Že Apple připravuje novou generaci Apple TV 4K je vzhledem k množství úniků a spekulací z předešlých týdnů už tak trochu veřejným tajemstvím. Po nedávném úniku jejího oficiálního obrázku se navíc nyní objevila další zajímavá stopa, která tentokrát pochází přímo z dokumentace Apple. Podpůrný dokument společnosti totiž obsahuje formulaci, která počítá s Apple TV 4K 4. generace, přestože takový model zatím Apple oficiálně nepředstavil. Konkrétně se v něm píše o „Apple TV 4K 3. generace a novější“.
Apple v současnosti prodává Apple TV 4K 3. generace z roku 2022. Právě označení 4. generace je proto velmi zajímavé a zapadá do informací z minulého týdne, kdy se v kódu Apple podařilo objevit obrázek dosud nevydané Apple TV. Ten byl přímo označen jako „Apple TV 4K (4th generation)“.
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Příchod nové generace se zdá být čím dál jistější
Samotná zmínka v podpůrném dokumentu samozřejmě není oficiálním oznámením nového produktu a prakticky 100% může jít jen o předčasně upravený text. V kombinaci s předchozím únikem z kódu Apple ale představuje další poměrně silnou indicii, že Apple TV 4K 4. generace má své odhalení skutečně na dosah. Z předchozího úniku navíc víme, že Apple tentokrát zřejmě nebude experimentovat se vzhledem. Nalezený oficiální obrázek ukazuje prakticky stejný design jako u současné Apple TV 4K, takže hlavní změny se mají odehrát uvnitř zařízení.
Podle dosavadních úniků má nová generace dostat výrazně výkonnější čip z rodiny A19, více operační paměti a podporu nových funkcí spojených se Siri AI. Mluví se také o vlastním síťovém čipu Apple N1 s podporou Wi-Fi 7 a o upraveném Siri Remote.
Apple zatím datum představení nepotvrdil. Říjen je ale tradičně měsícem, ve kterém společnost nové produkty představuje, a množství stop kolem Apple TV 4K v posledních dnech rychle přibývá. Po téměř čtyřech letech od představení současné generace tak začíná být čím dál těžší věřit, že jde jen o náhodu. Nicméně vzhledem k tomu, že je Apple TV spíše minoritním produktem, osobně očekávám spíše představení přes tiskovou zprávu, nežli jakékoliv pompéznější odhalení na Keynote. Ostatně, i předešlá generace si svou premiéru odbyla právě skrze tiskovku.