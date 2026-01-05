Fanoušci Pána prstenů, jásejte! LEGO chystá hned dva nové super sety, jeden teď unikl na internet

Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO a zároveň milujete svět Pána prstenů, pak vás následující řádky dost možná nadchnou. Na letošek má totiž tento dánský stavebnicový gigant údajně v plánu uvést hned dva sety, přičemž jeden už stihl dokonce uniknout na internet.
Obrázky sice nejsou v příliš dobré kvalitě, i tak ale velmi solidně odhalují to, na co se můžeme již poměrně brzy těšit. Hlava nebo chcete-li helma Saurona by totiž měla být k dispozici od 1. března letošního roku za cenu 74,99 Euro (česká cena zatím neunikla) s tím, že se bude set skládat z 538 dílků a jak vidíte na krabičce, půjde o kousek z řady LEGO Icons.
Fotogalerie
Saurunova přilba, ke které bude navíc k dispozici i minifigurka Saurona jako takového, však není to jediné, co LEGO údajně z tohoto unversa pro letošní rok chystá. V průběhu roku bychom se totiž měli údajně dočkat i vydání Minas Tirith, byť zatím není úplně jasné, v jaké přesně verzi – tedy zda půjde o určité okleštění této monumentální pevnosti ve stylu nových modulárních setů Harry Potter, nebo půjde o celek, do kterého by ale tím pádem lépe zapadaly mikrofigurky. Tak či tak, má jít o pořádného macka, který by se měl údajně prodávat za cenu okolo 650 dolarů a který by se měl zařadit mezi největší LEGO stavebnice současnosti. Jakékoliv bližší informace o vydání ale zatím bohužel nejsou k dispozici.