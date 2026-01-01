Zavřít reklamu

8 překrásných LEGO Harry Potter novinek pro rok 2026

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nedávno. LEGO totiž nadělilo fanouškům Harryho Pottera další klenoty v podobě 8 dalších setů z kouzelnického světa. Pokud jste tedy milovníky kouzelnického světa z pera J. K. Rowlingové, tímto LEGO setem si přijdete na své. Pojďme si je postupně prohlédnout.

LEGO za super ceny lze zakoupit zde

Kámen mudrců – sběratelská edice

Pokud vás láká návrat do doby, kdy Harry poprvé objevil Bradavice a kouzla ještě voněla novotou, LEGO má připravený lahodný kousek nostalgie. K 25. výročí přichází sběratelská edice Kámen mudrců (76466), která potěší hlavně dospělé fanoušky – tedy ty, kdo vyrůstali s filmem, ale pořád mají slabost pro kouzelnický svět. Set kombinující ikonické scény v mikroměřítku přináší Harryho, Hermionu i Rona, čokoládovou žabku a šachy, a nechybí ani kufr s ukrytou scénou trolla. Největší pozornost ale strhne vůbec první LEGO Hedvika se složenými křídly, kterou si můžete vystavit vedle Kamene mudrců jako dekoraci. S celkem 1 571 dílky jde o stavebnici, která zabaví a zároveň připomene okamžiky, na které se nezapomíná – zkrátka pocta úplným začátkům filmové ságy, kterou si užijete od první kostky.

Set je dostupný od 1. ledna za 4099 Kč.

76466 Prod en gb.png 76466_Prod_en-gb.png
76466 boxprod v39 en gb.png 76466_boxprod_v39_en-gb.png
76466 Lifestyle Cons 01 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Cons_01_en-gb.jpg
76466 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76466_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76466 WEB SEC05 en gb.jpg 76466_WEB_SEC05_en-gb.jpg
76466 Lifestyle Envr 03 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Envr_03_en-gb.jpg
76466 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76466_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76466 Lifestyle Build 07 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Build_07_en-gb.jpg
76466 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76466_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76466 Box5 v39 en gb.png 76466_Box5_v39_en-gb.png
76466 Lifestyle Build 03 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Build_03_en-gb.jpg
76466 Lifestyle Build 06 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Build_06_en-gb.jpg
76466 Lifestyle Envr 01 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Envr_01_en-gb.jpg
76466 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76466_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76466 Lifestyle Build 04 en gb.jpg 76466_Lifestyle_Build_04_en-gb.jpg
Cornwallský rarach

Pokud jste si při sledování Tajemné komnaty říkali, že chaos, který Lockhart nevědomky rozpoutal, měl skoro až komický nádech, LEGO vám teď umožní tuhle scénu oživit v podobě prvního Cornwallského raracha v měřítku 1:1 (76461). Tenhle pohyblivý model není jen statická figurka do vitríny – dá se vystavit v letové poloze na průhledném podstavci, nebo z něj sundat a postavit tak, aby budil respekt i mimo klec.

LEGO k němu přidává i drobnosti, které potěší každého potterheada: sestavitelnou knihu Zlatoslava Lockharta či lahvičku inkoustu, která působí jako malá připomínka toho, že ne všechno jeho kouzelnické umění stálo za řeč. Stavebnice čítá 320 dílků a míří na děti od osmi let, ale ostudu si neudělá ani jako sběratelský kousek pro dospělé, kteří si chtějí připomenout, jak rychle se může hodina obrany proti černé magii změnit ve frašku.

Set je dostupný od 1. ledna za 729 Kč. 

76461 Prod en gb.png 76461_Prod_en-gb.png
76461 boxprod v39 en gb.png 76461_boxprod_v39_en-gb.png
76461 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76461_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76461 Lifestyle Cons 3 en gb.jpg 76461_Lifestyle_Cons_3_en-gb.jpg
76461 Lifestyle Cons 4 en gb.jpg 76461_Lifestyle_Cons_4_en-gb.jpg
76461 Lifestyle Cons en gb.jpg 76461_Lifestyle_Cons_en-gb.jpg
76461 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76461_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76461 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76461_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76461 Lifestyle Envr en gb.jpg 76461_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
76461 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76461_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76461 Box5 v39 en gb.png 76461_Box5_v39_en-gb.png
Bradavický hrad: Křídlo s ošetřovnou

Bradavice mají tu zvláštní schopnost probudit v člověku nostalgii pokaždé, když se vrátí ke známým chodbám, ošetřovně nebo učebnám, kde se psaly první kouzelnické příběhy. LEGO se k tomu vrací stavebnicí Bradavický hrad: Křídlo s ošetřovnou (76463), která dává dětem i dospělým možnost znovu projít místa známá z filmů – ať už jde o návštěvu pacientů, lekce obrany proti černé magii nebo havraspárskou společenskou místnost, kde narazíte třeba na Penelope Clearwaterovou nebo Šedou dámu.

Stavebnice obsahuje hned 7 minifigurek, včetně mozkomora a Harryho, což samo o sobě slibuje dobře rozehranou scénu. Nechybí pavouk Rona Weasleyho a sběratelský vlčí patron Remuse Lupina. Díky modulární konstrukci můžete učebnu snadno odejmout a získat lepší přístup dovnitř, případně set propojit s dalšími modulárními stavebnicemi a postupně si postavit vlastní, dosud nejpropracovanější LEGO Bradavice. A s celkem 907 dílky vás čeká projekt, který není otázkou půlhodiny, ale příležitostí si znovu připomenout svět, kde se mezi hodinami létání a kouzel řeší i úplně obyčejné věci – třeba návštěva ošetřovny po nepovedeném kouzlu.

Set je dostupný od 1. ledna za 2499 Kč.

76463 Prod en gb.png 76463_Prod_en-gb.png
76463 boxprod v39 en gb.png 76463_boxprod_v39_en-gb.png
76463 76454 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76463_76454_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76463 Lifestyle cons en gb.jpg 76463_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
76463 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76463_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76463 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 76463_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
76463 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76463_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76463 Lifestyle envr en gb.jpg 76463_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
76463 Lifestyle build en gb.jpg 76463_Lifestyle_build_en-gb.jpg
76463 WEB SEC05 NOBG en gb.png 76463_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
76463 Box5 v39 en gb.png 76463_Box5_v39_en-gb.png
76463 WEB SEC06 NOBG en gb.png 76463_WEB_SEC06_NOBG_en-gb.png
76463 WEB SEC07 NOBG en gb.png 76463_WEB_SEC07_NOBG_en-gb.png
Hagrid a Harryho útěk ze Zobí ulice

Útěk ze Zobí ulice patří k těm scénám, které mají v sérii Harry Potter zvláštní atmosféru – napětí, trochu strachu, ale i jasný moment, kdy se začíná lámat osud. LEGO tenhle okamžik převádí do stavebnice Hagridova motorka (76459), která dětem i dospělým připomene dramatický útěk před Smrtijedy z Relikvií smrti.

Najdete tu první model Hagridovy létající motorky v měřítku minifigurek, postranní vozík pro Harryho a menší model Zobí ulice, kde se odehrává celý zmatek. K tomu čtveřici minifigurek – Harryho, Hagrida a dva Smrtijedy – kteří umožní znovu přehrát honičku i bourání detailů, jako je lampa nebo květináč, který můžete při útěku prostě srazit. Se 124 dílky jde o menší, ale velmi výpravnou stavebnici, která potěší hlavně děti kolem osmi let, ale jako sběratelský doplněk neztratí kouzlo ani u starších fanoušků. A pokud si chcete připomenout, kdy se Harry poprvé musel spolehnout na věrné přátele a odvážet se vstříc nebezpečí, tenhle set nabídne přesně to – v kostkách.

Set je dostupný od 1. ledna za 479 Kč. 

76459 Prod en gb.png 76459_Prod_en-gb.png
76459 boxprod v39 en gb.png 76459_boxprod_v39_en-gb.png
76459 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76459_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76459 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76459_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76459 WEB SEC05 NOBG en gb.png 76459_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
76459 Lifestyle Build en gb.jpg 76459_Lifestyle_Build_en-gb.jpg
76459 Lifestyle Cons 1 en gb.jpg 76459_Lifestyle_Cons_1_en-gb.jpg
76459 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 76459_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
76459 Lifestyle Envr en gb.jpg 76459_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
76459 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76459_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76459 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76459_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76459 Box5 v39 en gb.png 76459_Box5_v39_en-gb.png
Kotlík: Tajná učebna lektvarů

LEGO se tentokrát pouští do jedné z nejklasičtějších scén bradavického života – lektvarů. Stavebnice Kouzelný kotlík s tajnou učebnou (76464) na první pohled působí jako dekorace, ale stačí pohnout míchátkem a kotlík se otevře do detailní učebny, kde nechybí lavice, lahvičky ani přísady, bez kterých se Snape neobejde.

Minifigurky profesora Snapea a Hermiony dodávají scéně patřičnou autenticitu, a kdo chce, může se pustit rovnou do vlastní hodiny lektvarů. Navíc tu najdete Hermionina patrona v podobě vydry z jubilejní kolekce a jeden ze sběratelských bradavických portrétů, takže se nezapomíná ani na sběratelskou část celé série. S 652 dílky jde o stavebnici, která není jen na jedno odpoledne, a díky svému zpracování se hodí jak ke hraní, tak k vystavení – třeba jako temně laděná dekorace na Halloween. Pro děti kolem deseti let je to ideální vstupenka do světa lektvarů, ale radost udělá i starším fanouškům, kteří ocení nápadité propojení herního prvku s pohledovou dekorací.

Set je dostupný od 1. ledna za 1479 Kč.

76464 Prod en gb.png 76464_Prod_en-gb.png
76464 boxprod v39 en gb.png 76464_boxprod_v39_en-gb.png
76464 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76464 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76464 WEB SEC06 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC06_NOBG_en-gb.png
76464 WEB SEC07 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC07_NOBG_en-gb.png
76464 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76464 Lifestyle cons en gb.jpg 76464_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
76464 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 76464_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
76464 WEB SEC05 NOBG en gb.png 76464_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
76464 Lifestyle envr en gb.jpg 76464_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
76464 Box5 v39 en gb.png 76464_Box5_v39_en-gb.png
Dům Lenky Láskorádové

Lenka Láskorádová vždy patřila k nejzvláštnějším, ale zároveň nejoblíbenějším postavám kouzelnického světa – a LEGO se rozhodlo její excentrický svět konečně převést do kostek. První model Domu Lenky Láskorádové (76467) umožní fanouškům znovu oživit scény z Relikvií smrti a podívat se do míst, která jsme ve filmech viděli jen krátce, ale která si člověk dobře pamatuje.

Dům je vyladěný do nejmenšího detailu. Můžete prozkoumat kuchyni, odkud lze vyjmout nábytek a pomocí světelné kostky promítat obrázky z Příběhu tří bratří na stěnu – což je příjemné nostalgické lusknutí prstu směrem k jednomu z nejstylovějších momentů celé série. Chybět nemůže ani Lenkův pokoj nebo tiskařská dílna Xenophilia, kde vznikal náklad věstníků a spikleneckých teorií. A samozřejmě nechybí ani scéna s rohem třaskavce, která patří mezi nejšílenější úprky celé ságy.

Součástí je pět minifigurek a patron v podobě zajíce z výroční kolekce. Se 764 dílky jde o stavebnici, která zabaví děti kolem deseti let, ale potěší i starší fanoušky, kteří si chtějí postavit jeden z nejpodivnějších, ale zároveň nejromantičtějších koutů čarodějnického světa – a umí jej ocenit s nadhledem, který by potěšil i samotnou Lenku.

Set je dostupný od 1. ledna za 2499 Kč. 

76467 Prod en gb.png 76467_Prod_en-gb.png
76467 boxprod v39 en gb.png 76467_boxprod_v39_en-gb.png
76467 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76467_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76467 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76467_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76467 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76467_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76467 Box5 v39 en gb.png 76467_Box5_v39_en-gb.png
76467 Lifestyle build en gb.jpg 76467_Lifestyle_build_en-gb.jpg
76467 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 76467_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
76467 Lifestyle cons en gb.jpg 76467_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
76467 Lifestyle envr en gb.jpg 76467_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
76467 WEB SEC05 NOBG en gb.png 76467_WEB_SEC05_NOBG_en-gb.png
Bradavický hrad: Ceremoniál s Moudrým kloboukem

Ceremoniál třídění patří k těm momentům, které má většina fanoušků Harryho Pottera vypálené v paměti — první kroky do Velké síně, nervozita a samozřejmě moudrý klobouk. LEGO tenhle okamžik připomíná stavebnicí Moudrý klobouk (76460), která dětem umožní projít si ten slavný rituál znovu. Sada obsahuje čtyři minifigurky: McGonagallovou, Harryho, Hermionu a Draca. Klobouk nasadíte studentovi na hlavu a pomocí otočného kolečka odhalíte, do které koleje zamíří — ať už je to Nebelvír, Zmijozel nebo jiná bradavická chlouba. Nechybí jídelní stůl ani počitadlo bodů, takže děti mohou rozjet vlastní malou verzi školního soupeření.

Je sympatické, že LEGO tímhle setem vzdává hold naprostým začátkům série — konkrétně první stavebnici z roku 2001. A jako třešnička je tu i sběratelský patron v podobě kočky profesorky McGonagallové, což ocení sběratelé, kteří to berou vážně. Stavebnice má 124 dílků a díky modulární kompatibilitě ji můžete zakomponovat do Velké síně (76435), čímž rozšíříte vlastní Bradavice o místo, kde se rok co rok lámou osudy malých kouzelníků. Ať už jako úvodní set pro mladší stavitele, nebo nostalgický doplněk pro veterány, moudrý klobouk tady znovu rozhoduje — tentokrát v kostkách.

Set je dostupný od 1. ledna za 369 Kč. 

76460 Prod en gb.png 76460_Prod_en-gb.png
76460 boxprod v39 en gb.png 76460_boxprod_v39_en-gb.png
76460 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76460_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76460 Box5 v39 en gb.png 76460_Box5_v39_en-gb.png
76460 Lifestyle Cons 1 en gb.jpg 76460_Lifestyle_Cons_1_en-gb.jpg
76460 Lifestyle Cons 2 en gb.jpg 76460_Lifestyle_Cons_2_en-gb.jpg
76460 Lifestyle Envr en gb.jpg 76460_Lifestyle_Envr_en-gb.jpg
76460 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76460_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76460 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76460_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76460 Lifestyle Cons en gb.jpg 76460_Lifestyle_Cons_en-gb.jpg
Kouzelné létající auto Ford Anglia

dobrodružství, malérů a humoru, kterou přinesla jeho slavná cesta do Bradavic v Tajemné komnatě, z něj udělala legendu. LEGO teď přichází s dosud nejpropracovanějším modelem Ford Anglia (76470), ať už pro hraní, nebo jako sběratelský kousek na poličku.

Model je navržen tak, aby co nejvěrněji vystihl předlohu: dovnitř posadíte Rona i Harryho, nechybí ani Hedvika a navozování té ikonické scény funguje překvapivě dobře. Mechanické prvky umožní otevřít dveře i kufr a vystřelit zavazadla přesně tak, jak si to pamatujeme z filmu — takže se můžete těšit na drobný chaos, který k tomu autu prostě patří.

Se 868 dílky jde o stavebnici pro starší děti, ale přiznejme si to: bude lákat hlavně fanoušky, kteří už sérii sledují pěkných pár let a chtějí si postavit kousek Potterovské historie v nádherně zpracované podobě. Ať už jako dekorace nebo nostalgický návrat k druhému dílu, tenhle Ford Anglia prostě neztratí kouzlo.

Set je dostupný od 1. ledna za 1999 Kč. 

76470 boxprod v39 en gb.png 76470_boxprod_v39_en-gb.png
76470 Prod en gb.png 76470_Prod_en-gb.png
76470 WEB SEC01 NOBG en gb.png 76470_WEB_SEC01_NOBG_en-gb.png
76470 WEB SEC04 NOBG en gb.png 76470_WEB_SEC04_NOBG_en-gb.png
76470 WEB SEC02 NOBG en gb.png 76470_WEB_SEC02_NOBG_en-gb.png
76470 WEB SEC03 NOBG en gb.png 76470_WEB_SEC03_NOBG_en-gb.png
76470 Box5 v39 en gb.png 76470_Box5_v39_en-gb.png
76470 Lifestyle build en gb.jpg 76470_Lifestyle_build_en-gb.jpg
76470 Lifestyle cons 2 en gb.jpg 76470_Lifestyle_cons_2_en-gb.jpg
76470 Lifestyle cons en gb.jpg 76470_Lifestyle_cons_en-gb.jpg
76470 Lifestyle envr en gb.jpg 76470_Lifestyle_envr_en-gb.jpg
