8 překrásných LEGO Harry Potter novinek pro rok 2026

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nedávno. LEGO totiž nadělilo fanouškům Harryho Pottera další klenoty v podobě 8 dalších setů z kouzelnického světa. Pokud jste tedy milovníky kouzelnického světa z pera J. K. Rowlingové, tímto LEGO setem si přijdete na své. Pojďme si je postupně prohlédnout.
Kámen mudrců – sběratelská edice
Pokud vás láká návrat do doby, kdy Harry poprvé objevil Bradavice a kouzla ještě voněla novotou, LEGO má připravený lahodný kousek nostalgie. K 25. výročí přichází sběratelská edice Kámen mudrců (76466), která potěší hlavně dospělé fanoušky – tedy ty, kdo vyrůstali s filmem, ale pořád mají slabost pro kouzelnický svět. Set kombinující ikonické scény v mikroměřítku přináší Harryho, Hermionu i Rona, čokoládovou žabku a šachy, a nechybí ani kufr s ukrytou scénou trolla. Největší pozornost ale strhne vůbec první LEGO Hedvika se složenými křídly, kterou si můžete vystavit vedle Kamene mudrců jako dekoraci. S celkem 1 571 dílky jde o stavebnici, která zabaví a zároveň připomene okamžiky, na které se nezapomíná – zkrátka pocta úplným začátkům filmové ságy, kterou si užijete od první kostky.
Set je dostupný od 1. ledna za 4099 Kč.
Cornwallský rarach
Pokud jste si při sledování Tajemné komnaty říkali, že chaos, který Lockhart nevědomky rozpoutal, měl skoro až komický nádech, LEGO vám teď umožní tuhle scénu oživit v podobě prvního Cornwallského raracha v měřítku 1:1 (76461). Tenhle pohyblivý model není jen statická figurka do vitríny – dá se vystavit v letové poloze na průhledném podstavci, nebo z něj sundat a postavit tak, aby budil respekt i mimo klec.
LEGO k němu přidává i drobnosti, které potěší každého potterheada: sestavitelnou knihu Zlatoslava Lockharta či lahvičku inkoustu, která působí jako malá připomínka toho, že ne všechno jeho kouzelnické umění stálo za řeč. Stavebnice čítá 320 dílků a míří na děti od osmi let, ale ostudu si neudělá ani jako sběratelský kousek pro dospělé, kteří si chtějí připomenout, jak rychle se může hodina obrany proti černé magii změnit ve frašku.
Set je dostupný od 1. ledna za 729 Kč.
Bradavický hrad: Křídlo s ošetřovnou
Bradavice mají tu zvláštní schopnost probudit v člověku nostalgii pokaždé, když se vrátí ke známým chodbám, ošetřovně nebo učebnám, kde se psaly první kouzelnické příběhy. LEGO se k tomu vrací stavebnicí Bradavický hrad: Křídlo s ošetřovnou (76463), která dává dětem i dospělým možnost znovu projít místa známá z filmů – ať už jde o návštěvu pacientů, lekce obrany proti černé magii nebo havraspárskou společenskou místnost, kde narazíte třeba na Penelope Clearwaterovou nebo Šedou dámu.
Stavebnice obsahuje hned 7 minifigurek, včetně mozkomora a Harryho, což samo o sobě slibuje dobře rozehranou scénu. Nechybí pavouk Rona Weasleyho a sběratelský vlčí patron Remuse Lupina. Díky modulární konstrukci můžete učebnu snadno odejmout a získat lepší přístup dovnitř, případně set propojit s dalšími modulárními stavebnicemi a postupně si postavit vlastní, dosud nejpropracovanější LEGO Bradavice. A s celkem 907 dílky vás čeká projekt, který není otázkou půlhodiny, ale příležitostí si znovu připomenout svět, kde se mezi hodinami létání a kouzel řeší i úplně obyčejné věci – třeba návštěva ošetřovny po nepovedeném kouzlu.
Set je dostupný od 1. ledna za 2499 Kč.
Hagrid a Harryho útěk ze Zobí ulice
Útěk ze Zobí ulice patří k těm scénám, které mají v sérii Harry Potter zvláštní atmosféru – napětí, trochu strachu, ale i jasný moment, kdy se začíná lámat osud. LEGO tenhle okamžik převádí do stavebnice Hagridova motorka (76459), která dětem i dospělým připomene dramatický útěk před Smrtijedy z Relikvií smrti.
Najdete tu první model Hagridovy létající motorky v měřítku minifigurek, postranní vozík pro Harryho a menší model Zobí ulice, kde se odehrává celý zmatek. K tomu čtveřici minifigurek – Harryho, Hagrida a dva Smrtijedy – kteří umožní znovu přehrát honičku i bourání detailů, jako je lampa nebo květináč, který můžete při útěku prostě srazit. Se 124 dílky jde o menší, ale velmi výpravnou stavebnici, která potěší hlavně děti kolem osmi let, ale jako sběratelský doplněk neztratí kouzlo ani u starších fanoušků. A pokud si chcete připomenout, kdy se Harry poprvé musel spolehnout na věrné přátele a odvážet se vstříc nebezpečí, tenhle set nabídne přesně to – v kostkách.
Set je dostupný od 1. ledna za 479 Kč.
Kotlík: Tajná učebna lektvarů
LEGO se tentokrát pouští do jedné z nejklasičtějších scén bradavického života – lektvarů. Stavebnice Kouzelný kotlík s tajnou učebnou (76464) na první pohled působí jako dekorace, ale stačí pohnout míchátkem a kotlík se otevře do detailní učebny, kde nechybí lavice, lahvičky ani přísady, bez kterých se Snape neobejde.
Minifigurky profesora Snapea a Hermiony dodávají scéně patřičnou autenticitu, a kdo chce, může se pustit rovnou do vlastní hodiny lektvarů. Navíc tu najdete Hermionina patrona v podobě vydry z jubilejní kolekce a jeden ze sběratelských bradavických portrétů, takže se nezapomíná ani na sběratelskou část celé série. S 652 dílky jde o stavebnici, která není jen na jedno odpoledne, a díky svému zpracování se hodí jak ke hraní, tak k vystavení – třeba jako temně laděná dekorace na Halloween. Pro děti kolem deseti let je to ideální vstupenka do světa lektvarů, ale radost udělá i starším fanouškům, kteří ocení nápadité propojení herního prvku s pohledovou dekorací.
Set je dostupný od 1. ledna za 1479 Kč.
Dům Lenky Láskorádové
Lenka Láskorádová vždy patřila k nejzvláštnějším, ale zároveň nejoblíbenějším postavám kouzelnického světa – a LEGO se rozhodlo její excentrický svět konečně převést do kostek. První model Domu Lenky Láskorádové (76467) umožní fanouškům znovu oživit scény z Relikvií smrti a podívat se do míst, která jsme ve filmech viděli jen krátce, ale která si člověk dobře pamatuje.
Dům je vyladěný do nejmenšího detailu. Můžete prozkoumat kuchyni, odkud lze vyjmout nábytek a pomocí světelné kostky promítat obrázky z Příběhu tří bratří na stěnu – což je příjemné nostalgické lusknutí prstu směrem k jednomu z nejstylovějších momentů celé série. Chybět nemůže ani Lenkův pokoj nebo tiskařská dílna Xenophilia, kde vznikal náklad věstníků a spikleneckých teorií. A samozřejmě nechybí ani scéna s rohem třaskavce, která patří mezi nejšílenější úprky celé ságy.
Součástí je pět minifigurek a patron v podobě zajíce z výroční kolekce. Se 764 dílky jde o stavebnici, která zabaví děti kolem deseti let, ale potěší i starší fanoušky, kteří si chtějí postavit jeden z nejpodivnějších, ale zároveň nejromantičtějších koutů čarodějnického světa – a umí jej ocenit s nadhledem, který by potěšil i samotnou Lenku.
Set je dostupný od 1. ledna za 2499 Kč.
Bradavický hrad: Ceremoniál s Moudrým kloboukem
Ceremoniál třídění patří k těm momentům, které má většina fanoušků Harryho Pottera vypálené v paměti — první kroky do Velké síně, nervozita a samozřejmě moudrý klobouk. LEGO tenhle okamžik připomíná stavebnicí Moudrý klobouk (76460), která dětem umožní projít si ten slavný rituál znovu. Sada obsahuje čtyři minifigurky: McGonagallovou, Harryho, Hermionu a Draca. Klobouk nasadíte studentovi na hlavu a pomocí otočného kolečka odhalíte, do které koleje zamíří — ať už je to Nebelvír, Zmijozel nebo jiná bradavická chlouba. Nechybí jídelní stůl ani počitadlo bodů, takže děti mohou rozjet vlastní malou verzi školního soupeření.
Je sympatické, že LEGO tímhle setem vzdává hold naprostým začátkům série — konkrétně první stavebnici z roku 2001. A jako třešnička je tu i sběratelský patron v podobě kočky profesorky McGonagallové, což ocení sběratelé, kteří to berou vážně. Stavebnice má 124 dílků a díky modulární kompatibilitě ji můžete zakomponovat do Velké síně (76435), čímž rozšíříte vlastní Bradavice o místo, kde se rok co rok lámou osudy malých kouzelníků. Ať už jako úvodní set pro mladší stavitele, nebo nostalgický doplněk pro veterány, moudrý klobouk tady znovu rozhoduje — tentokrát v kostkách.
Set je dostupný od 1. ledna za 369 Kč.
Kouzelné létající auto Ford Anglia
dobrodružství, malérů a humoru, kterou přinesla jeho slavná cesta do Bradavic v Tajemné komnatě, z něj udělala legendu. LEGO teď přichází s dosud nejpropracovanějším modelem Ford Anglia (76470), ať už pro hraní, nebo jako sběratelský kousek na poličku.
Model je navržen tak, aby co nejvěrněji vystihl předlohu: dovnitř posadíte Rona i Harryho, nechybí ani Hedvika a navozování té ikonické scény funguje překvapivě dobře. Mechanické prvky umožní otevřít dveře i kufr a vystřelit zavazadla přesně tak, jak si to pamatujeme z filmu — takže se můžete těšit na drobný chaos, který k tomu autu prostě patří.
Se 868 dílky jde o stavebnici pro starší děti, ale přiznejme si to: bude lákat hlavně fanoušky, kteří už sérii sledují pěkných pár let a chtějí si postavit kousek Potterovské historie v nádherně zpracované podobě. Ať už jako dekorace nebo nostalgický návrat k druhému dílu, tenhle Ford Anglia prostě neztratí kouzlo.
Set je dostupný od 1. ledna za 1999 Kč.