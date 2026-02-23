Většina lidí používá ChatGPT jen na 10 %. Těchto 7 módů mení pravidla hry

ChatGPT dnes používají miliony lidí denně. Většina z nich ho ale využívá jen jako chytřejší Google nebo rychlý generátor textů. To je ale jen základní vrstva. Skutečný rozdíl přichází ve chvíli, kdy změníte způsob, jakým s AI komunikujete, a začnete ji používat jako nástroj pro strategii, učení a mentální výkon. Následující prompty jsem testoval při plánování projektů, studiu nových témat i při strategickém rozhodování. Rozdíl oproti běžnému „Napiš mi článek o…“ je výrazný. Tady je sedm konkrétních režimů, které posunou práci s ChatGPT na vyšší úroveň.
1. Mysli jako miliardář
Většina lidí přemýšlí lineárně. Nejlepší podnikatelé přemýšlejí v systémech, pákách a asymetrii. Když ChatGPT nastavíte jako „mentální modelový generátor“, začne vám pomáhat strukturovat myšlení jinak než běžné rady z internetu. Tento mód je ideální pro strategické rozhodování, budování projektů nebo dlouhodobé plánování.
Prompt: „Jsi mentální kouč trénovaný na způsobu myšlení Elona Muska, Navala Ravikanta, Jeffa Bezose a dalších špičkových polymatů. Přeprogramuj můj způsob uvažování tak, abych myslel systémově, v dlouhodobé vizi, s využitím páky (leverage) a asymetrických výsledků. Každý den mi dávej mentální modely, které mě posunou z průměrného myšlení na vyšší úroveň.“
2. Odemkni rychlejší učení
ChatGPT není jen odpovídač. Při správném zadání funguje jako osobní trenér učení. Pokud se učíte nový jazyk, programování nebo jakoukoli odbornou oblast, můžete si vytvořit strukturovaný plán místo chaotického googlení. Funguje to překvapivě dobře při kombinaci metod jako spaced repetition a aktivní vybavování.
Prompt:„Jsi specialista na efektivní učení. Chci se naučit komplexní dovednost rychleji než běžný student. Vytvoř mi týdenní učební plán založený na spaced repetition, interleavingu, Feynmanově metodě a aktivním vybavování (active recall). Aplikuj ho na téma: [vlož téma]. Cílem je výrazný pokrok během 90 dnů.“
3. Uč se jako učedník experta
Místo obecných odpovědí můžete ChatGPT přinutit myslet jako mentor. Rozdíl je v hloubce. Najednou dostanete postup, strukturu, fáze a praktické úkoly místo povrchního přehledu. Ideální při budování nové dovednosti nebo rozšiřování odbornosti.
Prompt: „Jsi světová špička v oblasti [vlož dovednost]. Trénuj mě jako svého učedníka od úplných základů až k pokročilé úrovni. Rozděl proces do fází, konkrétních úkolů, méně známých zdrojů a praktických cvičení, abych si každou úroveň skutečně osvojil.“
4. Upgrade mentálního softwaru
Tenhle mód funguje překvapivě dobře při sebereflexi. Pokud ChatGPT dáte dostatek kontextu o svém způsobu přemýšlení, může vám pomoci identifikovat slabá místa v rozhodování nebo plánování. Je to v podstatě strukturovaná mentální revize.
Prompt:„Proveď audit mých současných myšlenkových vzorců, návyků a přesvědčení na základě tohoto popisu: [popiš, jak teď přemýšlíš]. Navrhni konkrétní úpravy, které zlepší moji jasnost, rychlost rozhodování, paměť a kreativitu.“
5. Navrhni životní systém
Místo motivačních citátů si můžete nechat vytvořit konkrétní systém denní strukturu, priority, návyky i rizikové faktory, kterým se vyhýbat. Tady už nejde o inspiraci, ale o design prostředí.
Prompt: „Pomoz mi navrhnout životní systém založený na časové svobodě, zdraví, finanční stabilitě, kvalitních vztazích a smyslu. Vytvoř denní strukturu, klíčové návyky a oblasti, které musím eliminovat, abych dlouhodobě fungoval na vysoké úrovni.“
6. Zkomprimuj roky do jednoho plánu
Tento mód je silný při plánování projektu, podnikání nebo kariérního posunu. Místo vágních rad získáte konkrétní plán s využitím nástrojů, automatizace a delegování.
Prompt: „Chci během jednoho roku dosáhnout cíle: [vlož cíl]. Navrhni plán s vysokou pákou využívající zkratky, nástroje, delegování, automatizaci a AI, který maximalizuje výsledek při omezeném čase.“
7. Pracuj s identitou, ne jen s cílem
Změna výsledků často začíná změnou přístupu. Tento mód pomáhá definovat, jak by přemýšlela vaše ideální verze – a jaké konkrétní chování tomu odpovídá. Funguje jako rámec, ne jako magie.
Prompt:„Na základě mého cíle stát se [vlož ideální verzi sebe] navrhni nový způsob přemýšlení, rozhodování a každodenního chování, který bude odpovídat této verzi.“
Rozdíl mezi průměrným a pokročilým používáním ChatGPT není ve verzi modelu, ale v kvalitě zadání. Pokud AI nastavíte jako mentora, stratéga nebo trenéra místo obyčejného generátoru textu, dostanete úplně jiné výstupy. A právě to většina uživatelů nikdy nezkusí.