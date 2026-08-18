Apple dostal v EU další zásah. Mění pravidla pro aplikace, vývojáři už nebudou tolik závislí na App Store

Apple před pár desítkami minut skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámil, že znovu upravuje fungování aplikací v Evropské unii. Důvodem jsou především požadavky evropských regulátorů, kvůli kterým musí společnost dál otevírat svůj ekosystém konkurenci. Nová pravidla přinesou vývojářům větší volnost při distribuci aplikací i jejich zpoplatňování, Apple si však své peníze rozhodně nenechá vzít.
Apple znovu mění pravidla kvůli EU
Apple oznámil poměrně zásadní změny pravidel pro aplikace v Evropské unii. Novinky se dotknou především způsobu distribuce aplikací a plateb za digitální obsah. Platit začnou od 1. října 2026. Vývojáři tak získají ještě více možností, jak své aplikace dostat k uživatelům a jak v nich přijímat platby. Apple přitom bude i nadále vybírat poplatky, jen jejich struktura se výrazně mění.
Apple si vezme peníze i mimo App Store
Jednou z nejzajímavějších změn je nový systém poplatků. Pokud vývojář využije platby prostřednictvím Apple v App Storu, standardní sazba bude 26 %. Pro vývojáře zapojené do App Store Small Business Programu bude činit 15 %. Stejných 15 % se bude týkat také automaticky obnovovaných předplatných po prvním roce. Apple tedy sice otevírá svůj systém alternativám, rozhodně to ale neznamená, že by se poplatků vzdal.
Ještě zajímavější je situace mimo App Store. Pokud vývojář použije vlastní platební systém přímo v aplikaci, Apple bude účtovat 20 %, respektive 10 % v případě některých zvýhodněných programů. A pokud aplikace pouze odkáže uživatele na web, kde nákup dokončí, bude poplatek činit 15 %, respektive 10 % pro zvýhodněné vývojáře.
Vývojáři získají větší svobodu
Apple nově umožní vývojářům kombinovat Apple platby s alternativními platebními metodami. To je poměrně zásadní změna, protože dosud byly možnosti v tomto směru v EU výrazně omezenější. Vývojář si navíc může zvolit také alternativní obchod s aplikacemi nebo distribuci aplikace přímo prostřednictvím svého webu. V takovém případě Apple zavádí základní technologický poplatek ve výši 5 % z digitálních transakcí. Právě tady je dobře vidět, že Apple sice vývojářům otevírá dveře mimo App Store, zároveň si ale chce zachovat příjem z aplikací a digitálního obsahu.
Apple zpřísňuje ochranu dětí
Změny se nedotknou pouze peněz. Apple upravuje také pravidla týkající se dětí a alternativních plateb. Aplikace určené dětem například nebudou moci obsahovat odkazy na stránky, kde lze provést transakci. U uživatelů mladších 18 let bude při využívání alternativních plateb nebo odkazů na nákupní weby vyžadován rodičovský zámek. Děti mladší 13 let pak v aplikacích nebudou moci dostávat odkazy na weby, kde je možné provést nákup.
Alternativní obchody budou dostupnější
Apple zároveň rozšiřuje okruh subjektů, které mohou provozovat alternativní obchody s aplikacemi nebo distribuovat aplikace přímo z webu. Nově se mezi ně mohou zařadit například veřejně obchodované společnosti, firmy s investičním kapitálem, státní instituce, vzdělávací organizace nebo neziskové organizace. Ani aplikace distribuované mimo App Store však nebudou úplně bez kontroly. Apple bude nadále vyžadovat základní ověření s cílem chránit uživatele před závažnými bezpečnostními hrozbami.
Apple v Evropě dál ustupuje
Je tak zřejmé, že evropská regulace dál výrazně mění způsob, jakým Apple funguje. Vývojáři získají v EU více možností a už nebudou muset být v takové míře odkázáni na App Store a Apple platby. Apple ale zároveň ukazuje, že se svých příjmů jen tak nevzdá. Nový systém počítá s poplatky i v případech, kdy aplikace funguje mimo App Store. Nové podmínky mohou vývojáři přijímat už nyní a účinnosti nabydou 1. října 2026.