Apple otevírá první vývojářské centrum v Evropě! Podívejte se, jak to uvnitř vypadá

Apple pokračuje v posilování své pozice mezi evropskými vývojáři. Kalifornský gigant totiž před chvílí oznámil otevření svého vůbec prvního Apple Developer Center v Evropě, které začne fungovat ještě letos v německém Berlíně. Přidá se tak k podobným centrům v Cupertinu, Šanghaji, Bengalúru či Singapuru a stane se novým místem, kde budou moci vývojáři získávat znalosti přímo od expertů Applu.
Nové centrum vyroste v berlínské čtvrti Mitte a jeho hlavním cílem bude podpora vývojářů z celé Evropy. Apple zde plánuje pořádat osobní školení, workshopy, konzultace i individuální schůzky v několika jazycích. Součástí centra budou také specializované laboratoře a prostory, ve kterých budou k dispozici odborníci Applu připravení pomoci s vývojem aplikací pro jednotlivé platformy.
Podle viceprezidentky pro vztahy s vývojáři Susan Prescott je Evropa domovem mimořádně silné komunity tvůrců aplikací, kteří přinášejí inovace, podporují kreativitu a propojují lidi po celém světě. Právě proto chce Apple nabídnout ještě lepší zázemí a přístup ke svým technologiím přímo na evropské půdě.
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Program centra bude pokrývat vývoj pro iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i visionOS. Apple slibuje pravidelné akce zaměřené jak na začínající vývojáře, tak na velké týmy stojící za známými aplikacemi. Cílem je pomoci tvůrcům zlepšovat design, kvalitu i výkon jejich aplikací a zároveň jim umožnit rychleji využívat nejnovější technologie, které Apple přináší.
Otevření centra zároveň ukazuje, jak důležitý je pro Apple evropský trh. Podle jeho statistik využívalo App Store v Evropě během roku 2025 v průměru více než 150 milionů uživatelů týdně. Menší vývojáři navíc mohou využívat program App Store Small Business Program, díky kterému odvádějí Applu sníženou patnáctiprocentní provizi namísto standardní sazby.
Nové vývojářské centrum navazuje na další investice Applu do vzdělávání a podpory vývojářů. Společnost dlouhodobě organizuje například Swift Student Challenge, provozuje síť Apple Developer Academy a podporuje vzdělávací programy ve Francii či Itálii. Vývojářům zároveň zpřístupňuje více než 250 tisíc API napříč frameworky jako HealthKit, Core ML, Metal, MapKit nebo SwiftUI.
Je docela zajímavé sledovat, jak Apple v posledních letech posiluje svou přítomnost právě v Evropě. Ačkoliv se často mluví hlavně o sporech s evropskými regulátory, podobné kroky ukazují, že starý kontinent zůstává pro Apple velmi důležitým regionem. A pro evropské vývojáře může být otevření berlínského centra velmi vítanou příležitostí, jak se dostat blíž přímo ke zdroji.