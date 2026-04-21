App Store má problém. 4hvězdičkové hodnocení může vývojářům uškodit

J. Jiří Filip
Systém hodnocení v App Store se podle části vývojářů dostává do slepé uličky. Kritika míří především na to, jak Apple pracuje se systémem hvězdiček, který má rozhodovat o úspěchu nebo propadu aplikací. Hlavní problém? I zdánlivě pozitivní hodnocení může mít negativní dopad.

4 hvězdy už nejsou „dobré“

Vývojáři v poupozorňují, že App Store ve skutečnosti funguje jinak, než si většina uživatelů myslí. Zatímco běžně bereme 4 hvězdy jako velmi dobré hodnocení, v praxi může taková recenze snížit celkový průměr aplikace a tím i její šanci na viditelnost.

V ekosystému Applu totiž platí, že čím vyšší hodnocení, tím větší šance na doporučení v rámci redakčních výběrů a algoritmů, což však vytváří paradoxní situaci, kdy uživatel, který chce být férový a dá 4 hvězdy, může nechtěně aplikaci uškodit víc než pomoct. Protože kdyby nedal nic, ve výsledku je to lepší než dostat méně než pět hvězd. 

Nastavení – App Store
App Store – Hry
App Store
App Store – detail aplikace/hry
App Store – žebříčky
App Store – žebříčky
App Store – výsledky vyhledávání
App Store – detail aplikace/hry
App Store – Vyhledávání
Nastavení – App Store
Další problém se pak týká samotných vývojářů. Apple je totiž nutí používat systémové API pro žádosti o hodnocení, které se zobrazuje přímo v aplikacích. A právě načasování těchto výzev je často terčem kritiky. Někteří vývojáři tvrdí, že ideální je zobrazit žádost po dokončení akce, jiní naopak říkají, že jakékoliv přerušení uživatelského zážitku je špatně. Výsledkem je nicméně situace, kdy se vývojáři snaží „optimalizovat“ sběr pětihvězdičkových recenzí, protože právě ty mají největší váhu.

Celý systém tak naráží na ještě hlubší problém a to sice, jak lidé ratingy vnímají vs. jak jsou ve skutečnosti vyhodnocovány. Někteří vývojáři proto tvrdí, že by Apple měl systém hvězdiček úplně opustit a přejít na jednodušší model „ano/ne“, podobně jako třeba YouTube nebo Netflix, které už dávno přešly na jednodušší formu hodnocení. Podle kritiků by to odstranilo tlak na „hon za pěti hvězdami“ a lépe odpovídalo tomu, jak většina uživatelů skutečně přemýšlí, kdy se jim buď aplikace líbí, nebo ne.

Apple pod tlakem

Debata kolem App Store ratingů tak znovu otevírá širší otázku, jak férově hodnotit digitální produkty v uzavřeném ekosystému. A jestli současný systém hvězdiček ještě vůbec odpovídá tomu, jak dnes lidé aplikace používají. Vývojáři každopádně jasno mají: současný model podle nich přestává dávat smysl. A co vy, hodnotíte aplikace v App Store často, nebo spíš sporadicky? 

