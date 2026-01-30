Apple mění podmínky a výnosy vývojářů v App Storu, důvodem jsou daně i měnové kurzy

Apple znovu upravuje podmínky pro vývojáře v App Storu. Tentokrát nejde o žádnou dramatickou změnu pravidel, ale o sérii daňových a cenových úprav, které se dotknou výnosů z aplikací a In-App nákupů v několika zemích po celém světě. Změny vstupují v platnost od 29. ledna, další cenové úpravy pak od 16. února.
App Store dnes podporuje 43 měn a 175 regionálních obchodů, což znamená neustálou nutnost reagovat na změny daňových zákonů v jednotlivých státech, vývoj měnových kurzů, lokální legislativní povinnosti. Apple při těchto úpravách využívá veřejně dostupná data o kurzech a daních, aby zachoval konzistentní ceny aplikací a digitálního obsahu napříč jednotlivými regiony.
Změny výnosů od 29. ledna 2026
U vybraných zemí Apple upravil výnosy vývojářů z prodeje aplikací a In-App nákupů. Konkrétně jde o tyto státy:
- Bhútán – zavedení daně GST ve výši 5 %
- Finsko – snížení snížené sazby DPH z 14 % na 13,5 % (zpravodajství, magazíny, knihy, audioknihy)
- Ghana – zrušení COVID-19 Health Recovery Levy z roku 2019
- Kazachstán – zvýšení DPH z 12 % na 16 %
- Litva – snížení snížené sazby DPH z 9 % na 5 % (zpravodajství, magazíny, knihy, audioknihy)
- Mauricius – zavedení DPH ve výši 15 %
- Rusko – zvýšení DPH z 20 % na 22 %
- Turecko – snížení digitální daně z prodeje (DST) ze 7,5 % na 5 %
- Zimbabwe – zvýšení DPH z 15 % na 15,5 %
oučasně Apple aktualizuje Exhibit B smlouvy Paid Applications Agreement, kde nově uvádí, že Apple sám vybírá a odvádí daně v Bhútánu a na Mauriciu.