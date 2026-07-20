Oblíbená funkce YouTube na iPhonech přestala zničehonic fungovat

Pokud jste v posledních dnech při sledování YouTube na svém iPhonu narazili na nějaké podivnosti, rozhodně nejste sami. Mnoho uživatelů si začalo stěžovat, že po návratu na domovskou obrazovku se neaktivoval režim Obraz v obraze. Místo toho, aby se přehrávané video plynule zmenšilo do praktického plovoucího okna v rohu displeje (po čemž uživatelé dlouho volali), obraz zcela zmizel a na pozadí se přehrával pouze zvuk.
Zajímavé je, že i když se problém objevuje také na hrstce zařízení se systémem Android, samotný Google potvrdil, že drtivá většina hlášení pochází právě od majitelů jablečných smartphonů. Zdá se tedy, že chyba primárně zasáhla nedávnou aktualizaci aplikace pro operační systém iOS. YouTube o této nepříjemné situaci naštěstí ví a podle oficiálního vyjádření na nápravě aktivně pracuje. Do této chvíle však nebyla vydána žádná funkční záplata a problém na mnoha zařízeních přetrvává.
Vzhledem k tomu, jak moc je tento režim sledování využíván napříč celým ekosystémem, jde pro vývojáře jistě o záležitost s nejvyšší prioritou. Než ale Google uvolní opravnou aktualizaci v App Store, nezbývá uživatelům nic jiného než se obrnit trpělivostí a při sledování videí samotnou aplikaci prozatím zkrátka neopouštět.