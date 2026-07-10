DuckDuckGo dává sbohem otravným reklamám na YouTube. Blokuje je už ve výchozím nastavení

Bezplatný webový prohlížeč od DuckDuckGo přichází se skvělou zprávou. Nově totiž dokáže zablokovat většinu videoreklam na populární platformě YouTube. Pro uživatele iPhonů a Maců, kteří používají nejnovější verzi této aplikace, je navíc tato užitečná funkce zapnutá již ve výchozím nastavení.
Konec vyrušování při sledování
Novinka, kterou společnost oficiálně oznámila během středy, spolehlivě zastaví reklamy přehrávané jak před začátkem, tak i v průběhu samotných videí přímo na webových stránkách YouTube. Podle vyjádření DuckDuckGo tak uživatelé získají zcela běžný zážitek ze sledování, ovšem bez jakýchkoli otravných přerušení. Zásadní výhodou je, že nadále zůstávají plně zachovány všechny obvyklé funkce platformy, jako je historie sledování nebo zapamatování si pozice v přehrávaných playlistech.
Uživatelé iPhonů si však musí dát pozor na jednu logickou překážku. Pokud totiž na telefonu kliknete na odkaz směřující na YouTube, velmi často se vám automaticky otevře přímo dedikovaná aplikace. V samotné aplikaci pochopitelně blokování reklam nefunguje. Pro jeho využití je nezbytně nutné otevírat videa výhradně na webových stránkách YouTube přímo uvnitř prohlížeče DuckDuckGo.
Spolupráce s uBlock Origin a odezva Googlu
Zástupci DuckDuckGo uvedli, že k detekci reklam využívají komunitou spravované seznamy filtrů ze známého nástroje uBlock Origin, které doplňují o svá vlastní pravidla pro minimalizaci chybného načítání stránek. Společnost sice varuje, že načítání videí může kvůli filtraci trvat o trochu déle než obvykle, ale jakmile se klip načte, jeho přehrávání by mělo probíhat plynule a bez přerušení. Nové blokování reklam na YouTube navíc funguje zcela odděleně od takzvaného Duck Playeru, což je nativní režim prohlížeče pro sledování videí bez dalšího rozptylování. Uživatelé si ovšem mohou pro maximální komfort zapnout obě tyto funkce současně.
Tento krok přichází v době, kdy se Google neustále snaží všemi možnými způsoby bojovat proti jakýmkoliv blokátorům reklam. To zahrnuje i nedávné změny v prohlížeči Chrome, které cílily právě na zmíněný nástroj uBlock Origin. Je však potřeba dodat, že DuckDuckGo není v tomto ohledu prvním prohlížečem, jelikož podobné funkce pro blokování reklam na YouTube již nabízejí i konkurenční prohlížeče jako Brave a Opera.
Samotný prohlížeč DuckDuckGo mimo jiné nabízí více než tucet různých funkcí pro ochranu soukromí uživatelů, včetně blokování reklamních sledovačů a automatického odstraňování vyskakovacích oken s žádostmi o souhlas s cookies. Pro zařízení s operačním systémem iOS je aplikace zdarma dostupná v App Storu, zatímco majitelé Maců si ji mohou stáhnout v Mac App Storu nebo na oficiálních webových stránkách vývojářů.