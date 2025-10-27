ChatGPT se naučí mluvit jazykem macOS. OpenAI koupilo tvůrce Apple Shortcuts!

Společnost OpenAI tento týden oznámila akvizici startupu Software Applications Incorporated a jeho připravované aplikace Sky. Tým za touto firmou tvoří bývalí vývojáři Applu, kteří se v minulosti podíleli na vývoji populární automatizační aplikace Workflow – a následně i na jejím nástupci, Zkratkách (Shortcuts) pro iOS, iPadOS a macOS.
Zakladatelé Ari Weinstein a Conrad Kramer patřili k hlavním tvůrcům aplikace Workflow, která umožňovala automatizovat úkoly na iPhonu a iPadu dlouho před tím, než Apple podobnou funkcionalitu integroval přímo do systému. Apple Workflow odkoupil v roce 2017 a oba vývojáři poté několik let působili přímo v jeho týmu. Kramer Apple opustil v roce 2019, Weinstein až v roce 2023 – a právě tehdy dvojice znovu spojila síly a založila Software Applications Incorporated. Jejich cílem bylo vytvořit novou generaci asistentů pro Mac, postavenou na přirozené komunikaci a hluboké systémové integraci.
Aplikace Sky sice nebyla oficiálně uvedena na trh, ale podle dostupných informací šlo o inteligentního AI asistenta pro macOS, který dokázal reagovat na přirozený jazyk a vykonávat úkoly v jakémkoli otevřeném okně systému. Cílem projektu bylo nabídnout uživateli pomocníka, který dokáže porozumět kontextu a aktivně asistovat při práci – podobně, jako dnes ChatGPT nebo Copilot, avšak s mnohem hlubší integrací do systému Mac.
Společnost OpenAI uvedla, že plánuje technologii Sky začlenit přímo do ChatGPT, přičemž celý tým vývojářů v čele s Weinsteinem a Kramerem se k OpenAI připojuje. „Naším cílem vždy bylo, aby počítače lidem víc pomáhaly, byly intuitivní a snadno se přizpůsobily jejich potřebám. Díky velkým jazykovým modelům se nám konečně daří tyto představy propojit do jednoho celku. Proto jsme vytvořili Sky – chytrého asistenta, který se vznáší nad vaším desktopem a pomáhá vám přemýšlet i tvořit. Máme radost, že se teď můžeme spojit s OpenAI a přinést tuto vizi stovkám milionů lidí,“ uvedl Ari Weinstein, spoluzakladatel a výkonný ředitel Software Applications Incorporated.