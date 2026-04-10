OpenAI má nový tarif za 100 dolarů. Cílí na vývojáře a dramaticky navyšuje limity Codexu

OpenAI oznámila rozšíření své nabídky o nový tarif v ceně 100 dolarů měsíčně. Tato střední cesta míří na uživatele, pro které je základní ChatGPT Plus příliš omezující, ale zároveň nepotřebují nejvyšší „Pro“ balíček za 200 dolarů. Hlavním lákadlem je výrazně navýšený limit pro nástroj Codex, což je AI agent pro programování, který přímo konkuruje populárnímu Claude Code od společnosti Anthropic.
Pětinásobné limity a neomezené modely
Nový tarif za 100 dolarů nabízí pětkrát vyšší kapacitu využití Codexu ve srovnání se standardním předplatným Plus. Je tedy navržen pro dlouhé a intenzivní programování, kdy vývojáři delegují na AI komplexní úkoly.
Předplatitelé získají přístup ke všem prémiovým funkcím, včetně exkluzivního modelu Pro a neomezeného přístupu k modelům Instant a Thinking. Jako bonus OpenAI do konce května navyšuje limit Codexu pro tento tarif až na desetinásobek oproti základu, aby podpořila projekty svých uživatelů.
Změny se dotknou i uživatelů levnějšího tarifu Plus za 20 dolarů. OpenAI u něj upravuje systém čerpání limitů pro Codex tak, aby lépe podporoval kratší a pravidelné interakce v průběhu celého týdne. Cílem je zamezit tomu, aby uživatelé vyčerpali veškerou kapacitu během jednoho náročného dne. Tímto krokem se OpenAI snaží jasně oddělit běžné uživatele od profesionálů, kteří AI používají jako svůj hlavní pracovní nástroj a pro které je nový „střední“ tarif určen.
Za mě je tento krok logickou reakcí na to, jak moc se AI programování v roce 2026 profesionalizovalo. Pokud programujete denně, 100 dolarů (cca 2 400 Kč) je investice, která se díky ušetřenému času vrátí během pár dní. Na druhou stranu, neustálé drobení tarifů a omezování levnějších plánů může u běžných uživatelů vyvolat pocit, že jsou tlačeni do čím dál dražších předplatných.