QNAP RAG AI Search: Chytré vyhledávání s ChatGPT pro NAS

V dnešní době spravujeme čím dál více souborů, dokumentů a poznámek uložených na síťových úložištích (NAS). Avšak najít konkrétní informaci mezi stovkami nebo tisíci dokumentů bývá často únavné a zdlouhavé. Právě tady přichází na scénu QNAP RAG AI Search – řešení, které využívá moderní technologii RAG (Retrieval-Augmented Generation) a cloudové jazykové modely (LLM) přímo ve vyhledávači Qsirch. Ten nově umí zpracovat dotazy v přirozeném jazyce a poskytovat srozumitelné a rychlé odpovědi, včetně generování shrnutí a tabulek.

Používá nejlepší AI modely

QNAP RAG AI Search staví na kombinaci klasického fulltextového vyhledávání a pokročilé AI, která umí nejen vyhledat konkrétní dokument, ale také vytáhnout podstatné informace, odpovědět na složité otázky a dokonce i vytvořit srozumitelný souhrn. Uživatel se tak nemusí probírat desítkami PDF nebo Word souborů. Stačí jednoduše zadat otázku v běžné řeči, například „Kolik jsme vydělali na zahraničních projektech minulý rok?“, a systém okamžitě projde vybrané složky a připraví odpověď doplněnou o odkazy na konkrétní dokumenty, ze kterých čerpá. Díky tomu máte jistotu, že se odpovědi opírají o reálná data z vašeho NAS.

Jednou z největších předností RAG AI Search je jeho univerzálnost. Lze ho propojit s různými poskytovateli jazykových modelů, jako je OpenAI (ChatGPT), Google Gemini nebo Microsoft Azure. Stačí mít API klíč a můžete vybírat model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Celé řešení je navíc plně integrováno do Qsirch, takže není potřeba instalovat žádné složité pluginy nebo se učit nový systém. Vše probíhá přímo v prostředí, které už uživatelé QNAP NAS dobře znají.

Nastavení RAG Search je jednoduché a přehledné. V administraci Qsirch si správce NAS vybere, které složky a souborové formáty (Word, Excel, PDF, texty, e-maily) chce zahrnout do indexování. Díky tomu máte nad vyhledáváním naprostou kontrolu a můžete si být jisti, že se AI „nedostane“ k citlivým nebo soukromým datům, která nemají být součástí analýzy. Navíc každá odpověď obsahuje odkazy na původní dokumenty, takže kdykoli můžete zkontrolovat, odkud daná informace pochází.

V praxi RAG oceníte

Praktické využití je obrovské. Obchodní tým si bude chválit rychlé souhrny výsledků prodejů, analytici zase přehled trendů a metrik. Vědci nebo výzkumníci si mohou snadno nechat vypsat klíčová zjištění ze studií a právníci nebo úředníci rychle najdou relevantní části smluv nebo zákonů. RAG AI Search tak šetří čas a přináší přidanou hodnotu napříč obory. Díky tomu se z NAS nestává jen úložiště, ale aktivní znalostní základna, která vám pomůže s rozhodováním i každodenní prací.

Vývojáři v QNAP dbali i na otázky zabezpečení. Data se do AI modelů posílají výhradně podle předem nastavených pravidel – tedy jen z vybraných složek a formátů. Všechny dotazy a odpovědi navíc respektují uživatelská oprávnění a citlivost dat, takže se nestane, že by někdo získal odpověď z dokumentu, ke kterému nemá přístup. Správce NAS by ale měl vždy ověřit, jak poskytovatel cloudového LLM nakládá s daty a zda je v souladu s interními směrnicemi ochrany osobních údajů a GDPR.

Systém využijete na většině modelů

Požadavky na hardware a software jsou rozumné. RAG AI Search funguje na NAS jednotkách s procesorem x86 nebo ARM (64bit), firmwarem QTS nebo QuTS hero od verze 5.0.1 a Qsirch ve verzi 5.6.0 a vyšší. Pro optimální výkon se doporučuje minimálně 4 GB RAM. Díky těmto specifikacím je řešení dostupné i pro menší týmy nebo kanceláře, které chtějí využít výhody AI vyhledávání bez složitých implementací.

Představte si, že ve vaší firmě denně přistupujete k desítkám dokumentů, faktur, tabulek a e-mailů. Každý zaměstnanec potřebuje občas najít konkrétní informaci: kdy byla schůzka k projektu X, kdo schválil rozpočet nebo co přesně bylo v příloze e-mailu od klienta. V minulosti by to znamenalo ruční procházení složek a hledání názvů souborů nebo klíčových slov. Teď ale stačí napsat otázku, třeba: „Kdo schválil rozpočet pro projekt X a kdy?“ nebo „Kolik jsme vydělali na fakturách?“, a QNAP RAG AI Search vám během pár sekund odpoví, včetně odkazu na původní dokument. To znamená výraznou úsporu času a jistotu, že budete mít vždy relevantní odpověď.

Velkou výhodou tohoto řešení je, že se přizpůsobí vašim potřebám. Každá firma má jinak strukturovaná data – někdo má většinu dokumentů v PDF, jiný zase ve Wordu nebo Excelu. Díky možnosti výběru složek a typů souborů, které se mají indexovat, si můžete snadno nastavit, aby systém prohledával jen relevantní data. Pokud například víte, že všechny faktury ukládáte do složky „Finance“, stačí tuto složku přidat do RAG Search a budete mít jistotu, že výsledky vyhledávání budou opravdu relevantní.

Jak vše propojit s ChatGPT

Samotné propojení s vybraným poskytovatelem jazykových modelů je velmi snadné a nevyžaduje žádné speciální znalosti. Pokud jste někdy používali ChatGPT nebo Google Gemini, budete příjemně překvapeni, jak jednoduše QNAP integruje tyto technologie přímo do vašeho NAS. Stačí získat API klíč a vložit ho do nastavení RAG Search. V případě OpenAI a jeho ChatGPT je pak potřeba dobít kredit alespoň na 5 dolarů, protože se využívá API. Jinak Není třeba žádné složité programování ani speciální konfigurace serveru. To ocení zejména malé a střední firmy, kde často není k dispozici specializovaný IT tým.

Pokud jste někdy přemýšleli, zda takové řešení zvládne i méně technicky zdatný uživatel, odpověď zní ano. RAG Search totiž funguje přímo v rozhraní Qsirch, které je známé svou jednoduchostí a intuitivním ovládáním. Vše probíhá v prostředí, které už uživatelé QNAP znají – žádné nové aplikace, žádné zbytečné učení. A co je nejlepší, dotaz zadáváte stejně, jako byste psali e-mail – prostě zadáte otázku a systém ji vyhodnotí.

Výsledek vyhledávání není jen obyčejný seznam dokumentů. QNAP RAG AI Search umí vyhodnotit obsah dokumentů, analyzovat souvislosti a připravit odpověď ve formě shrnutí nebo i přehledné tabulky. Pokud například hledáte prodeje za poslední rok, systém vám může rovnou připravit tabulku s přehledem jednotlivých měsíců a příslušnými částkami. Nebo když se ptáte na výsledek nějakého výzkumu, AI vám dokáže vypsat hlavní závěry a doporučení. To šetří čas a pomáhá zaměstnancům lépe se orientovat v datech.

Bezpečnost na prvním místě

Pro větší firmy nebo týmy pracující s citlivými daty je klíčová také otázka bezpečnosti. QNAP RAG AI Search byl navržen s důrazem na soukromí a ochranu dat, aby splnil i ty nejpřísnější požadavky firemních bezpečnostních standardů. Všechna data, která jsou posílána k analýze, pocházejí pouze z vybraných složek a formátů, které předem určí správce NAS. Díky tomu se minimalizuje riziko úniku dat nebo jejich neautorizovaného použití. Správci mají navíc možnost snadno definovat přístupová práva a nastavit, kdo může RAG AI Search používat a jaká data smí analyzovat. To ocení zejména firmy, které mají na NASu uloženy důvěrné smlouvy, finanční přehledy nebo citlivé obchodní strategie.

Systém zároveň dbá na maximální transparentnost každé odpovědi. Navíc můžete kdykoli vygenerovanou odpověď ověřit přímo v původním dokumentu, který je v odpovědi připojen jako reference. Tím získáte jistotu, že AI vychází skutečně z relevantních a schválených zdrojů a že si v případě potřeby můžete ověřit správnost odpovědi. Tento přístup je nesmírně důležitý v prostředích, kde i malé chyby mohou mít velké důsledky – například ve zdravotnictví, právních kancelářích nebo ve státní správě. Díky propojení ochrany dat a transparentnosti je QNAP RAG AI Search ideálním řešením pro všechny, kteří hledají moderní a zároveň bezpečný způsob, jak využít potenciál AI vyhledávání.

Závěr