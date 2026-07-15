OpenAI vzkazuje Applu: Nic jsme vám neukradli

Spor mezi Applem a OpenAI nabírá na obrátkách. Poté, co Apple minulý týden podal na OpenAI žalobu kvůli údajnému zneužití obchodních tajemství při vývoji AI hardwaru, přichází nyní první oficiální reakce druhé strany. Ta je přitom poměrně stručná, ale jednoznačná – OpenAI odmítá, že by mělo jakýkoliv zájem o obchodní tajemství Applu.
Mluvčí společnosti Drew Pusateri uvedl, že OpenAI se soustředí výhradně na vývoj vlastních technologií. „Nemáme zájem o obchodní tajemství jiných společností. Nadále se soustředíme na vytváření inovativních technologií, které pomáhají lidem po celém světě,“ stojí v oficiálním vyjádření firmy. Jde zatím o jedinou veřejnou reakci OpenAI na celou kauzu.
Apple ve své žalobě tvrdí, že OpenAI společně s bývalými zaměstnanci Applu systematicky získávalo neveřejné informace související s připravovanými hardwarovými produkty. Podle výrobce iPhonů mělo docházet nejen ke kopírování citlivých dokumentů, ale také k získávání důvěrných informací od zaměstnanců během náborových pohovorů. Apple proto požaduje, aby soud nařídil OpenAI zničit veškeré materiály získané tímto způsobem a zároveň přiznal společnosti finanční odškodnění.
Celý spor přichází v době, kdy OpenAI intenzivně pracuje na svém prvním hardwarovém produktu vznikajícím ve spolupráci s bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem. Právě tento projekt je podle některých analytiků jedním z hlavních důvodů, proč Apple proti OpenAI zakročil. Některé odhady dokonce naznačují, že soudní spor by mohl uvedení připravovaného AI zařízení výrazně zkomplikovat nebo minimálně zpomalit.
Jak celá kauza dopadne, je zatím velmi těžké odhadovat. Jisté ale je, že vztahy mezi Applem a OpenAI se během několika měsíců dramaticky změnily. Z partnerů, kteří ještě nedávno spolupracovali na integraci ChatGPT do Apple Intelligence, se nyní stávají přímí konkurenti bojující u soudu. O výsledku může rozhodovat nejen budoucnost připravovaného AI hardwaru OpenAI, ale také další směřování celého trhu s umělou inteligencí.