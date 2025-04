ChatGPT nově rozjedete i na iPhone 3GS!

Oficiální aplikace ChatGPT má jeden zásadní háček – podporuje jen zařízení s iOS 17 a novějším. Jinými slovy, pokud doma ještě leží nějaký starší iPhone, třeba takový legendární 3GS, můžete si o umělé inteligenci nechat leda tak zdát. Tedy… až dosud. Mladý vývojář se rozhodl tuto mezeru zaplnit a přišel s řešením, které si zaslouží pozornost.

Nový život pro starý hardware

Výsledek jeho práce nese název ChatGPT for Legacy iOS a jde o neoficiálního klienta postaveného na OpenAI API. Jinými slovy – využívá stejný mozek jako originál, ale oblečený do kabátu, který si poradí i se stařičkými verzemi iOS. A že nejde jen o nějaký jednoduchý experiment, dokazují funkce, které aplikace zvládá.

Konverzace s kontextem, historie chatu, práce s obrázky – to všechno si můžete užít i na zařízeních, která Apple odložil do šuplíku před víc než dekádou. Těžko říct, co je působivější – že aplikace funguje, nebo že vůbec někdo dostal chuť ji vytvořit.

Rozběhne se i na iOS 6

Díky zpětné kompatibilitě je aplikace použitelná už od iOS 6, takže ji bez problémů spustíte na iPhonu 3GS, iPhonu 4 či jiných starších modelech. Samozřejmě má to své „ale“ – protože App Store už s takto starými verzemi nepočítá, musíte si zařízení nejprve jailbreaknout. Teprve pak je možné aplikaci nahrát.

Aby vše fungovalo, je potřeba ještě jeden krok – přihlásit se pomocí vlastního API klíče od OpenAI. Ten si ale bez potíží vygenerujete přímo na webu.

Fotogalerie iPhone 13 pro vs iPhone 3gs iPhone 13 pro vs 3Gs iPhone 3gs vs iPhone 13 pro Vstoupit do galerie

Open-source projekt s otevřenou budoucností

Celý projekt je navíc open-source, takže pokud vás baví hrabat se v kódu, můžete se podívat, jak to všechno funguje – nebo třeba přidat vlastní úpravy. Zdrojové soubory najdete klasicky na GitHubu a detailní návod, jak aplikaci zprovoznit, je k dispozici na oficiálním webu.

Takže pokud jste si mysleli, že iPhone 3GS dnes zvládne maximálně zobrazit hodiny, tenhle mladík vás zaručeně vyvede z omylu. A kdo ví – třeba po letech opět dostane své místo na pracovním stole. Tentokrát jako kapesní AI konzultant. Více informací o celém projektu naleznete zde.