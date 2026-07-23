Apple chystá zvláštní Mac mini. Dostane kombinaci čipů, kterou by čekal jen málokdo

Zdá se, že Apple letos opět trochu zamíchá kartami. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž připravuje novou generaci Macu mini, která nabídne poměrně netradiční kombinaci čipů. Zatímco základní verze má dorazit s novým čipem M6, výkonnější konfigurace údajně dostane nikoliv M6 Pro, ale starší M5 Pro. Ačkoliv to může na první pohled znít zvláštně, nejde o úplně bezprecedentní krok.
Apple totiž podobnou strategii zvolil už letos u Macu Studio, který kombinuje čipy M5 Max a M6 Ultra. Důvod je podle všeho poměrně jednoduchý. Apple mění plán vývoje svých čipů a místo tradičních verzí Pro a Max u generace M6 se chce soustředit na rychlejší přechod k čipům M7, které mají přinést výrazně větší důraz na umělou inteligenci. Z tohoto důvodu se M6 Pro a M6 Max údajně vůbec nedočkáme. Pro uživatele to ale nemusí znamenat žádný problém. M5 Pro je i tak mimořádně výkonný čip a pro Mac mini představuje více než dostatečný základ pro náročnou práci včetně střihu videa, programování nebo práce s grafikou. Základní model s M6 pak nabídne všechny výhody nové generace čipu včetně vyššího výkonu a lepší efektivity.
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Zajímavé také je, že se zatím nepočítá s žádnou větší změnou designu. Apple má navázat na kompaktní konstrukci představenou u současné generace Macu mini, která si vysloužila velmi pozitivní ohlasy. Veškeré změny se tak mají odehrát především pod kapotou, což ale asi ani vzhledem k tomu, že jsme se redesignu tohoto počítače dočkali teprve relativně nedávno, příliš nepřekvapí.
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o další důkaz toho, že Apple začíná ke svým čipům přistupovat mnohem flexibilněji než v minulosti. Zatímco dříve bylo prakticky jisté, že každá generace dostane základní, Pro, Max i Ultra variantu, nyní se zdá, že se kalifornský gigant nebojí jednotlivé generace kombinovat podle toho, co dává největší smysl. A bude velmi zajímavé sledovat, zda se tato strategie projeví i u dalších Maců, které mají dorazit v příštích měsících. Myslím si ale, že pokud tento styl vydávání novinek umožní třeba i jejich rychlejší příchod například ve chvíli, kdy high-endové verze nové generace čipů ještě nejsou připraveny, z uživatelského pohledu půjde o dobré řešení.