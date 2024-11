Rozebraný Mac mini M4 ukazuje, o jak zajímavé designérské dílo se jedná

Netradičně se o první rozebrání Mac mini nepostaral iFixit, ale youtuber Brandon Geekabit, který sdílel video rozebrání základního modelu Mac mini s čipem M4, 256 GB uložištěm a 16 GB RAM, který pořídíte za 17 490Kč. Díky tomuto videu se máme vůbec poprvé možnost detailně podívat do útrob nového Macu mini. Zatím co předchozí modely Mac mini s čipy Apple M měly spoustu nevyužitého vnitřního prostoru, protože design počítače vycházel z designu Mac mini pro čipy od Intelu, nyní se veškeré komponenty podařilo umístit tak, že využívají téměř veškerý prostor šasi počítače, díky čemuž mohl Apple Mac mini zmenšit.

To nejzajímavější co se nachází v Macu mini z technického hlediska je ventilátor, jenž na jedné straně Macu nasává studený vzduch a zároveň na druhé straně ten již ohřátý odvádí ven z počítače. Zajímavostí je také fakt, že základní model má dva 128 GB čipy, což znamená, že jeho flash paměť nebude pomalejší ve srovnání s modely, které měly vyšší kapacitu, i když rozdíl v rychlostech byl i doposud pro lidi jenž si kupují základní Mac mini zcela zanedbatelný. Je vidět, že si Apple dal s novinkou záležet a navrhl opravdu to nejlepší, co dnes mohl a pokud si hodláte pořídit nový Mac mini, pořizujete si velmi zajímavý kus hardware nejen z hlediska výkonu, ale také z hlediska designu a vnitřního uspořádání jako takového.

