Majitelé nejnovějších Apple Watch 10 hlásí nepříjemný problém! Netýká se i vás?

Nejnovější Apple Watch 10 se sice prodávají už pěkných pár měsíců, přičemž naši recenzi na tyto hodinky jste si mohli přečíst třeba už na začátku října loňského roku, nicméně až nyní se u nich začínají objevovat první závažnější problémy. Na diskuzních fórech i sociálních sítích si totiž začíná v poslední době stěžovat čím dál tím víc uživatelů na to, že se jim oproti začátku používání hodinek výrazně snížila jejich maximální hlasitost reproduktoru. Ta se navíc projevuje nejen při poslechu hudby či podcastů, ale i při telefonních hovorech, potažmo přijmu notifikací z aplikací.

Co přesně za problémem stojí není v tuto chvíli bohužel zcela jasné, jelikož se úplně nezdá, že by se reproduktory ztlumovaly za určitého scénáře. Postižení majitelé hodinek nicméně hlásí, že se snažili reproduktory i vyčistit, nechali z nich vytlačit vodu pomocí vestavěné softwarové funkce, avšak ve všech směrech naprosto bez úspěchu. Co se týče Applu, ten se zatím k problému nevyjádřil, ale vzhledem k množství příspěvků na jeho oficiálních diskuzních fórech je prakticky 100%, že se řešením zabývá. V ideálním případě se vše podaří opravit softwarově a reproduktory začnou být znovu hlasité po vydání updatu. Pokud se ale o softwarovou závadu jednat nebude, nezbude Applu nic jiného než spustit servisní program, v rámci kterého rozbité hodinky vymění.