Recenze iPad Magic Keyboard: Když chcete psát, psát a zase jen psát

Apple má pro mě osobně magické kouzlo. Vždy, když představí něco nové, mám totiž chuť to jít vyzkoušet, a to co nejdřív to jde. Na Magic Keyboard pro iPady jsem však tak nějak pozapomněl a na stůl se mi dostala až nyní – tedy řadu měsíců poté, co ji Apple představil světu. Přesto doufám, že i po těch měsících se vám bude mé hodnocení hodit a možná se právě díky němu rozhodnete, zda si pro ni konečně zajít do obchodu, nebo na ni navždy zapomenout. Samotného mě zajímá, kolik magie se ukrývá v Magic Keyboard, která stojí víc než většina konkurenčních tabletů. A kdyby jen to, za tu cenu byste sehnali již i ty nejlevnější notebooky na trhu. Apple si za ní totiž účtuje 8890 korun v případě 11″ verze a 9990 korun v případě 12,9″ verze.

Ještě dříve než design samotné klávesnice vás velmi pravděpodobně zaujme její váha, kterou si dosyta „užijete“ (logicky) i přes její balení. Ze začátku se tak nějak budete modlit, aby vám Apple do balení přidal množství dokumentů a dalších blbostí, které zvedají váhu celého balení, ale jakmile krabičku rozbalíte a do ruky chytnete skutečně jen samotnou klávesnici, zjistíte, že je skutečně těžká. Samotný iPad Pro 11″ Cellular, se kterým klávesnici používám, váží 473 gramů, klávesnice pak váží zhruba 600 gramů. Dohromady tak máte zařízení, jehož váha přesahuje jeden kilogram. Upřímně kromě stability samotné klávesnice nemohu přijít na to, proč klávesnice bez baterie váží víc než samotný iPad. Na jednu stranu je fajn, že je vše velmi stabilní, ovšem iPad pro mě byl vždy především o přenášení a o pohodlnosti používání.

Pojďme však na chvíli nechat váhu stranou a podívejme se na samotnou klávesnici. Ta nabízí, jak je u Applu zvukem, perfektní zpracování a kvalitní materiály. Z vnější strany je klávesnice z podobného materiálu jako klasické Folio obaly, ale dovolil bych si jej označit za něco jako druhou generaci tohoto materiálu. Jednak ještě méně klouže v ruce, ale hlavně na něm téměř nezůstávají otisky prstů. Část, na kterou připevníte samotný iPad, je vybavena velmi silným magnetem, díky kterému tablet drží na klávesnici jako přibitý. K samotnému propojení klávesnice a iPadu pak dojde pomocí Smart Connectoru, kterým se klávesnice také nabíjí. Samotná klávesnice totiž není vybavena baterií, a tak spoléhá výhradně na nabíjení z iPadu. Mezi horní a spodní částí je hliníkový kloub, který je na poměry velikosti samotné klávesnice vcelku masivní. Z pravé strany je pak vybaven USB-C portem. Je škoda, že je zde pouze jeden port, a tak máte možnost iPad buď nabíjet, nebo k němu připojit nějaké rozšíření. Bohužel na obojí můžete zapomenout, což u zařízení za devět tisíc korun příliš nechápu, ale USB-C je zde holt jen jedno. Druhé máte sice stále k dispozici na iPadu, ovšem pokud do něj něco zapojíte, je rázem elegantní řešení pryč.

Co se kláves týká, najdete zde plnohodnotnou qwerty klávesnici, včetně znaků s diakritikou/řady čísel a speciálních znaků jako je control, command, option, šipky, enter a tak dále. Oproti klasické Magic Keyboard pro Mac tak chybí pouze řada funkčních „f“ kláves. Pod samotnou klávesnicí se nachází trackpad. Ten je extrémně širokoúhlý a nabízí možnost používat na iPadu kurzor a také multi-touch gesta. Ta jsou stejná jako na Macu a tak pokud roky používáte počítače od Applu, zvyknete si na klávesnici během pár vteřin. Klávesy mají menší zdvih než u MacBooku nebo Macu a psaní na nich je výrazně tišší i při zachování podobného pohodlí jako na počítačích od Applu.

Jakmile zapojíte klávesnici k iPadu, automaticky se spustí její podsvícení a v menu iPadu v sekci Obecné – Klávesnice se vám objeví dvě nové položky – konkrétně Trackpad a Hardwarová klávesnice. Zde si můžete nastavit podsvícení kláves, klávesové zkratky, automatickou korekturu nebo například velká písmena a modifikovat funkční klávesy, které si tak můžete naprogramovat k obrazu svému. V případě trackpadu můžete nastavit přirozené posouvání, kliknutí klepnutím, sekundární kliknutí a samozřejmě také rychlost kurzoru. Co se mi velmi líbí je fakt, že kurzor funguje podobně jako když máte v akčních hrách zapnuto automatické zaměřování. Jakmile jej přiblížíte k nějakému aktivnímu prvku, automaticky na něj doskočí a vám stačí jen kliknout. Pokud však pohybujete kurzorem bez přestávky, žádné přeskakování se nekoná. Je to skvělá pomůcka, která opravdu urychluje práci a zejména krátí čas.

Gesta, která znáte z Macu, můžete používat i na iPadu a není tak problém zavřít aplikaci, zobrazit multitasking a tak podobně. Samotné psaní je skutečně velmi podobné tomu, které známe z počítačů, jen s tou výjimkou, že nemusíte pro stisk kláves vyvíjet tolik tlaku a psaní je o něco pohodlnější. Vůbec bych se nezlobil, kdyby, co se kláves týká, takto vypadala budoucí Magic Keyboard pro Mac. Klávesnice drží při psaní na stole jako přibitá a díky protiskluzovému materiálu a váze samotného setu iPadu a Magic Keyboard se na iPadu pracuje skutečně velmi dobře. Bavit se o ergonomii však asi nemá příliš smysl, jelikož se stále nedíváte před sebe, ale stejně jako u notebooku musíte mít ohnutou hlavu směrem k desce stolu.

Samotná klávesnice má však jeden pro mě osobně celkem zásadní problém. Když pominu její váhu, která je při práci přeci jen výhodou, ale při přenášení nevýhodou, je to fakt, že se defakto připravíte o vše, co iPad dělá iPadem. Jakmile připojíte iPad do klávesnice, vznikne vám menší MacBook, ovšem se vším, co to obnáší. Klávesnici lze rozevřít jen do jistého úhlu (zhruba 120 stupňů). iPad tak nemůžete položit na stůl a začít na něm malovat pomocí Apple Pencil. Nemůžete si jej pohodlně vzít do ruky a pracovat na něm stejně jako jste zvyklí už dlouhé roky. Klávesnice samozřejmě nabízí také výřez na fotoaparát. Upřímně řečeno, zde si Apple spíš dělá srandu. Z už tak dost bizarního focení iPadem se totiž rázem stane záležitost, při které si budou ostatní fotit vás. Problém je, že vám obal v podstatě neumožňuje používat iPad tak, jak jej běžně používáte, a to ani v nějaké omezené míře nebo alespoň tak, že to pár minut dokážete překousnout. Zkrátka pokud chcete malovat, musíte iPad vytáhnout. Chcete fotit, vytáhněte jej. Chcete jej používat v posteli, byť jen na 10 minut před spaním? Pak opět iPad musíte vytáhnout z Magic Keyboard.

Ve výsledku tak nosíte více než kilové zařízení, které má jen jeden způsob využití. Druhou možností je nechat si klávesnici doma na stole a v momentě, kdy dorazíte, tak k ní iPad připnout. Ovšem i když na to nemám žádnou statistiku, osobně si myslím, že většina lidí, co má iPad, má doma také počítač nebo notebook a nevidím důvod, proč používat místo něj doma na psaní právě iPad. Pokud tedy chodíte na přednášky a zapisujete si každé slovo, OK. Pokud denně na cestách napíšete 150 mailů a vaše odpovědi nejsou ANO/NE, pak je pro vás klávesnice také OK. Pokud jste kdokoli jiný, pak bych sáhl raději po alternativním řešení ve formě klasického počítače.

Odpověď na otázku z úvodu, zda se vám Magic Keyboard vyplatí a zda je v ní skutečně tolik magie, abyste do ní vrazili přes 300€, není ani tak v samotné klávesnici, jako spíše ve vašem iPadu. Musíte totiž sami vědět, na co jej využíváte nejčastěji a zda z něj chcete vytvořit téměř plnohodnotný počítač, nebo vás naopak baví jeho absolutní kompaktnost, možnost jej používat kdykoli, kdekoli, a především pak v jakékoli poloze. Pokud na něm ukazujete fotky kamarádům u piva, v posteli si prohlížíte weby a sem tam si něco namalujete pomoci Apple Pencil, pak je to zbytečnost, která vám bude naopak překážet. Pokud však trávíte čas na jednáních v kavárnách, váš iPad používáte i v momentě, kdy sedíte u stolu a vytahujete jej častěji, než zapínáte počítač, pak vám Magic Keyboard doslova změní život s iPadem a především pak způsob, jakým jej používáte. Já osobně budu i nadále raději při nutnosti něco psát spoléhat na virtuální klávesnici a tento obal s radostí přenechám těm, kteří se snaží udělat z iPadu MacBook.